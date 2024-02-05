Розрив величезний. Букмекери сказали, яке місце займе Україна на Євробаченні 2024

Після перемоги дуету Jerry Heil та Alyona Alyona у Нацвідборі, букмекери дали прогноз на Євробачення 2024 і визначили, яке місце може посісти Україна на престижному пісенному конкурсі в Мальме.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на EurovisionWorld розповідає, хто може стати переможцем Євробачення 2024 за версією букмекерів.

Потенційний переможець Євробачення 2024

На думку букмекерів, посісти перше місце на Євробаченні 2024 може саме Україна. Шанс нашого дуету на перше місце становить 16%.

Друге місце, згідно з EurovisionWorld, може отримати співак та актор Оллі Александер (Oliver Alexander Thornton), який представлятиме Велику Британію. Його шанси на перемогу оцінили у 9% (що майже вдвічі менше).

Третє місце в рейтингу букмекерів із 7% належить Італії, четверте - Ісландії (6%), п'яте - Ізраїлю або Швеції з 5%.

Крім того, "виграшний шанс" у 3% отримали: Ірландія, Норвегія, Швейцарія, Грузія, Німеччина, Хорватія, Литва, Фінляндія та Франція.

Хто може стати переможцем Євробачення 2024 на думку букмекерів (інфографіка: eurovisionworld.com)

Що треба знати про Євробачення 2024

Пісенний конкурс Євробачення 2024 відбудеться у травні поточного року в місті Мальме на півдні Швеції. Масштабна подія розгорнеться на стадіоні Malmö Arena - другій за величиною критій арені країни, що вміщує понад 15 тисяч людей.

Україна буде представлена на Євробаченні вдвадцяте.

За результатами жеребкування, представники від України виступлять у першій частині першого півфіналу - 7 травня.

Ще один півфінал запланований на 9 травня, а гранд-фінал повинен відбутися 11 травня.

Цікаво, що Мальме прийматиме Євробачення вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках (тоді Україну представила Злата Огнєвіч з піснею "Gravity" і посіла почесну третю сходинку).