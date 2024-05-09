Євробачення 2024: Україна піднялася у рейтингу букмекерів напередодні другого півфіналу

Хто переможе на Євробаченні

Так, перше місце нині пророкують артисту з Хорватії. Співак Baby Lasagna підкорив виступом та піснею "Rim Tim Tagi Dim".

А тому йому вдалося "посунути" швейцарського співака Nemo з піснею "The Code", який був лідером минулих прогнозів букмекерів.

Baby Lasagna на Євробаченні 2024 (фото: eurovision.tv)

А на третьому місці може опинитися Україна. Після того, як Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом у першому напівфіналі, їхні шанси на перемогу збільшилися. Саме тому артистки "стрибнули" з четвертого рядка на третій.

Україна на Євробаченні (фото: instagram.com/thejerryheil)

На четвертому місці, як вважають букмекери, може опинитися Ірландія. А п'яте місце пророкують Італії.

Хто переможе на Євробаченні 2024 (скріншот)

Другий напівфінал Євробачення - що відомо

Нагадаємо, ця подія відбудеться вже 9 травня о 22:00 за київським часом. На сцену вийдуть представники таких країн:

Мальта

Албанія

Греція

Швейцарія

Чехія

Австрія

Данія

Вірменія

Латвія

Сан-Марино

Грузія

Бельгія

Естонія

Ізраїль

Норвегія

Нідерланди.

Потім у фінал потраплять 10 країн, які отримають найвищу кількість балів. Переможця Євробачення визначать вже 11 травня.