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Евровидение 2024: Украина поднялась в рейтинге букмекеров перед вторым полуфиналом

Какое место на Евровидении прочат нашей стране (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

9 мая в Мальме состоится второй полуфинал Евровидения 2024. И после него станет ясно, кто попадет в финал и сразится за победу. Как оказалось, букмекеры уже обновили свои прогнозы и назвали новых потенциальных лидеров Евровидения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eurovision World.

Кто победит на Евровидении

Да, первое место сейчас прочат артисту из Хорватии. Певец Baby Lasagna покорил выступлением и песней "Rim Tim Tagi Dim".

Поэтому ему удалось "подвинуть" швейцарского певца Nemo с песней "The Code", который был лидером прошлых прогнозов букмекеров.

Baby Lasagna на Евровидении 2024 года (фото: eurovision.tv)

А на третьем месте может оказаться Украина. После того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.

Украина на Евровидении (фото: instagram.com/thejerryheil)

На четвертом месте, по мнению букмекеров, может оказаться Ирландия. А пятое место прочат Италии.

Кто победит на Евровидении 2024 (скриншот)

Второй полуфинал Евровидения - что известно

Напомним, это событие состоится уже 9 мая в 22:00 по Киеву. На сцену выйдут представители таких стран:

  • Мальта
  • Албания
  • Греция
  • Швейцария
  • Чехия
  • Австрия
  • Дания
  • Армения
  • Латвия
  • Сан-Марино
  • Грузия
  • Бельгия
  • Эстония
  • Израиль
  • Норвегия
  • Нидерланды.

Затем в финал попадут 10 стран, которые получат наивысшее количество баллов. Победителя Евровидения определят уже 11 мая.

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