Евровидение 2024: Украина поднялась в рейтинге букмекеров перед вторым полуфиналом

Кто победит на Евровидении

Да, первое место сейчас прочат артисту из Хорватии. Певец Baby Lasagna покорил выступлением и песней "Rim Tim Tagi Dim".

Поэтому ему удалось "подвинуть" швейцарского певца Nemo с песней "The Code", который был лидером прошлых прогнозов букмекеров.

Baby Lasagna на Евровидении 2024 года (фото: eurovision.tv)

А на третьем месте может оказаться Украина. После того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.

Украина на Евровидении (фото: instagram.com/thejerryheil)

На четвертом месте, по мнению букмекеров, может оказаться Ирландия. А пятое место прочат Италии.

Кто победит на Евровидении 2024 (скриншот)

Второй полуфинал Евровидения - что известно

Напомним, это событие состоится уже 9 мая в 22:00 по Киеву. На сцену выйдут представители таких стран:

Мальта

Албания

Греция

Швейцария

Чехия

Австрия

Дания

Армения

Латвия

Сан-Марино

Грузия

Бельгия

Эстония

Израиль

Норвегия

Нидерланды.

Затем в финал попадут 10 стран, которые получат наивысшее количество баллов. Победителя Евровидения определят уже 11 мая.