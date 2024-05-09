Евровидение 2024: Украина поднялась в рейтинге букмекеров перед вторым полуфиналом
9 мая в Мальме состоится второй полуфинал Евровидения 2024. И после него станет ясно, кто попадет в финал и сразится за победу. Как оказалось, букмекеры уже обновили свои прогнозы и назвали новых потенциальных лидеров Евровидения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eurovision World.
Кто победит на Евровидении
Да, первое место сейчас прочат артисту из Хорватии. Певец Baby Lasagna покорил выступлением и песней "Rim Tim Tagi Dim".
Поэтому ему удалось "подвинуть" швейцарского певца Nemo с песней "The Code", который был лидером прошлых прогнозов букмекеров.
Baby Lasagna на Евровидении 2024 года (фото: eurovision.tv)
А на третьем месте может оказаться Украина. После того как Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.
Украина на Евровидении (фото: instagram.com/thejerryheil)
На четвертом месте, по мнению букмекеров, может оказаться Ирландия. А пятое место прочат Италии.
Кто победит на Евровидении 2024 (скриншот)
Второй полуфинал Евровидения - что известно
Напомним, это событие состоится уже 9 мая в 22:00 по Киеву. На сцену выйдут представители таких стран:
- Мальта
- Албания
- Греция
- Швейцария
- Чехия
- Австрия
- Дания
- Армения
- Латвия
- Сан-Марино
- Грузия
- Бельгия
- Эстония
- Израиль
- Норвегия
- Нидерланды.
Затем в финал попадут 10 стран, которые получат наивысшее количество баллов. Победителя Евровидения определят уже 11 мая.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Jerry Heil получила травму во время выступления.
Кроме того, недавно стало известно, что украинский режиссер раскрыл детали очень символического номера на Евровидении.