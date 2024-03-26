UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євробачення 2024: стало відомо, під яким номером виступить Україна у півфіналі

Порядок виступів країн у півфіналах Євробачення 2024 (фото: facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Іванна Пашкевич

Організатори конкурсу Євробачення 2024 визначили номери, під якими виступатимуть учасники у півфіналах - 7 та 9 травня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прямий ефір заходу в YouTube.

Під яким номером виступить Україна

Так, представниці нашої країни на пісенному конкурсі, alyona alyona & Jerry Heil, виступлять у першому півфіналі під номером 5.

Окрім України, 7 травня у Мальме виступить: Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Велика Британія, Польща, Хорватія, Ісландія, Німеччина, Словенія, Фінляндія, Молдова, Швеція Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург.

Порядок виступів країн у першому півфіналі конкурсу (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

У другому півфіналі, який відбудеться 9 травня, на сцені виступить 16 країн-учасниць, зокрема: Мальта, Албанія, Греція, Швейцарія, Чехія, Франція, Австрія, Данія, Арменія, Латвія, Іспанія, Сан Маріно, Грузія, Бельгія, Естонія, Італія, Ізраїль, Норвегія, Нідерланди.

Порядок виступів країн у другому півфіналі конкурсу (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Нагадаємо, у цому році правила конкурсу зазнали деяких змін. Наприклад, збільшиться час глядацького голосування у фіналі: воно розпочнеться перед виступом першого учасника 11 травня. Які ще нововведення чекають на глядачів - дізнайтесь у матеріалі.

Зазначимо, що 68-й конкурс Євробачення відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.

Раніше ми розповідали, що брата представниці Грузії на Євробаченні 2024 знайшли мертвим в США.

Також слухайте пісні усіх учасників пісенного конкурсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняAlyona AlyonaJerry Heil