Євробачення 2024: стало відомо, хто оголосить бали від України в прямому ефірі

Що каже Джамала про нову для себе роль

Джамала буде оголошувати бали Національного журі вперше після перемоги з піснею "1944" на Євробаченні у 2016 році.

Цікаво, що другий кришталевий мікрофон в історії участі України на пісенному конкурсі співачка виборола саме у Швеції (тоді конкурс пройшов в Стокгольмі).

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Євробачення - це дивовижна річ. Це навіть більше ніж інститут, консерваторія, школа з учнями, з якими ти зустрічаєшся при нагоді. Тут така історія, в яку ти, якщо вже раз потрапив - уже стаєш його частиною. Тому бути речницею цьогоріч - це також для мене особливо", - ділиться Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Хоча співачці останнім часом довелося побувати у багатьох ролях, але вона вперше оголошуватиме оцінки від власної країни.

"Насправді це дуже велика відповідальність, мені здається. Тим паче, що Швеція для мене деякою мірою близька країна, яка займає особливу частинку мого серця з 2016 року. Саме у Мальме я не була, але сподіваюсь, що відчую через прямий ефір цю неймовірну атмосферу конкурсу та саме місто", - говорить Джа.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Що відомо про Євробачення 2024

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, відбудеться у травні у шведському місті Мальме.

Півфінали Євробачення 2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.

Представниці України alyona alyona & Jerry Heil виступлять у першому півфіналі під номером 5.

Пісні усіх учасників Євробачення 2024 можна слухати на нашому сайті.