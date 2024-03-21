Євробачення 2023 та "Корона": всі номінанти на премію BAFTA TV Awards 2024

Одна з найпрестижніших британських премій у галузі ТВ-серіалів BAFTA TV Awards, яка відбудеться 12 травня, оголосила номінантів. Серед них опинився міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, який Велика Британія приймала від імені України.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.
Повний список номінантів на BAFTA TV Awards 2024
Виконавиця головної жіночої ролі
Анжана Васан - Демон 79 (Чорне дзеркало)
Енн Рід - Шоста заповідь
Белла Ремсі - Останні з нас
Гелена Бонем Картер - Ноллі
Сара Ланкашир - Щаслива долина
Шерон Хорган - Добрі наміри
Виконавець головної чоловічої ролі
Браян Кокс - Спадкоємці
Домінік Вест - Корона
Кейн Робінсон - Ватажок
Паапа Ессієду - Проєкт Лазар
Стів Куган - Розплата
Тімоті Сполл - Шоста заповідь
Акторка другого плану
Елізабет Дебіцкі - Корона
Гаррієт Волтер - Спадкоємці
Жасмін Джобсон - Ватажок
Леслі Менвілл - Корона
Ніко Паркер - Останні з нас
Шивон Фіннеран - Щаслива долина
Актор другого плану
Аміт Шах - Щаслива долина
Еанна Гардвік - Шоста заповідь
Гарріс Дікінсон - Вбивство на краю світу
Джек Лоуден - Повільні коні
Метью Макфадін - Спадкоємці
Салім Доу - Корона
Жіноча комедійна роль
Бріджит Крісті -The Change
Гбемісола Ікумело - Black Ops
Майред Тайерс - Extraordinary
Ройзін Галлагер - Коханці
Софія Оксенхем - Extraordinary
Тадж Атвал - Hullraisers
Чоловіча комедійна роль
Аджані Салмон - Dreaming Whilst Black
Девід Теннант - Добрі передвісники
Хаммед Анімашаун - Black Ops
Джеймі Деметріу - A Whole Lifetime with Jamie Demetriou
Джозеф Гілгун - Без копійки
Маван Різван - Juice
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