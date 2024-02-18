ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав чергову міжнародну премію

Неділя 18 лютого 2024 21:23
UA EN RU
Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав чергову міжнародну премію Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі"
Автор: Юлія Любченко

Український фільм "20 днів у Маріуполі", який розчулив не лише серця українців, а ще й розбив серця глядачів в усьому світі, оскільки побудований на реальних подіях отримав премію BAFTA.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт BAFTA.

За що фільм "20 днів у Маріуполі" отримав BAFTA

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав BAFTA, як найкращий документальний фільм. Цю нагороду отримав Мстислав Чернов - воєнний кореспондент та фотограф.

Цей фільм став дебютом Мстислава, але його жага показати всьому світові все, що відбувалося у Маріуполі - стала сильнішою за острахи зробити це так масштабно.

Фільм &quot;20 днів у Маріуполі&quot; отримав чергову міжнародну премію

Скриншот

Що таке BAFTA

BAFTA - це щорічна нагорода, яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва. Простими словами, це британський аналог "Оскара".

З 2008 року церемонія нагородження проходить у Королівському театрі Ковент-Гарден. І цього року такий важливий та важкий емоційно фільм про реалії українців, які боронять Україну та зокрема історія про Маріуполь стала відомою на весь світ.

В чому особливість фільму "20 днів у Маріуполі"

Крім того, що цей фільм став найкасовішим, він ще й тримав багато інших відзнак та здобув перемогу у конкурсі "DOCU/Україна" 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Фільм "20 днів у Маріуполі" вже отримав премію Гільдії режисерів США і відзнаку "Cinema Eye" за видатне виробництво. А тепер він володіє і нагородою BAFTA.

Фільм &quot;20 днів у Маріуполі&quot; отримав чергову міжнародну премію

Мстислав Чернов (фото: twitter.com/eurovanya)

Та головна особливість фільму у тому, що він розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі. Про напад російських військ на місто 24 лютого 2022 року та показує жахливі 20 днів по тому.

Йдеться про обстріли житлових будинків та пологового, життя людей в блокадному місті тощо.

Фільм &quot;20 днів у Маріуполі&quot; отримав чергову міжнародну преміюФільм &quot;20 днів у Маріуполі&quot; отримав чергову міжнародну преміюФільм &quot;20 днів у Маріуполі&quot; отримав чергову міжнародну премію

Кадри з фільму "20 днів у Маріуполі"

Раніше ми розповідали про те, що український режисер отримав престижну нагороду в США за фільм про трагедію Маріуполя.

Також читайте наш матеріал про те, що фільм "20 днів у Маріуполі" поїде на "Окар".

Читайте РБК-Україна в Google News
фільми
NEWS
Авдіївка на карті бойових дій: що відбувається на фронті сьогодні
Авдіївка на карті бойових дій: що відбувається на фронті сьогодні