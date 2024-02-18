Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав чергову міжнародну премію
Український фільм "20 днів у Маріуполі", який розчулив не лише серця українців, а ще й розбив серця глядачів в усьому світі, оскільки побудований на реальних подіях отримав премію BAFTA.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт BAFTA.
За що фільм "20 днів у Маріуполі" отримав BAFTA
Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав BAFTA, як найкращий документальний фільм. Цю нагороду отримав Мстислав Чернов - воєнний кореспондент та фотограф.
Цей фільм став дебютом Мстислава, але його жага показати всьому світові все, що відбувалося у Маріуполі - стала сильнішою за острахи зробити це так масштабно.
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Що таке BAFTA
BAFTA - це щорічна нагорода, яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва. Простими словами, це британський аналог "Оскара".
З 2008 року церемонія нагородження проходить у Королівському театрі Ковент-Гарден. І цього року такий важливий та важкий емоційно фільм про реалії українців, які боронять Україну та зокрема історія про Маріуполь стала відомою на весь світ.
В чому особливість фільму "20 днів у Маріуполі"
Крім того, що цей фільм став найкасовішим, він ще й тримав багато інших відзнак та здобув перемогу у конкурсі "DOCU/Україна" 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
Фільм "20 днів у Маріуполі" вже отримав премію Гільдії режисерів США і відзнаку "Cinema Eye" за видатне виробництво. А тепер він володіє і нагородою BAFTA.
Мстислав Чернов (фото: twitter.com/eurovanya)
Та головна особливість фільму у тому, що він розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі. Про напад російських військ на місто 24 лютого 2022 року та показує жахливі 20 днів по тому.
Йдеться про обстріли житлових будинків та пологового, життя людей в блокадному місті тощо.
Кадри з фільму "20 днів у Маріуполі"
Раніше ми розповідали про те, що український режисер отримав престижну нагороду в США за фільм про трагедію Маріуполя.
Також читайте наш матеріал про те, що фільм "20 днів у Маріуполі" поїде на "Окар".