Евровидение 2023 и "Корона": все номинанты на премию BAFTA TV Awards 2024

Одна из самых престижных британских премий в области ТВ-сериалов BAFTA TV Awards, которая состоится 12 мая, объявила номинантов. Среди них оказался международный песенный конкурс Евровидение 2023, который Великобритания принимала от имени Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.
Полный список номинантов на BAFTA TV Awards 2024
Исполнительница главной женской роли
Анжана Васан - Демон 79 (Черное зеркало)
Энн Рид - Шестая заповедь
Белла Рэмси - Последние из нас
Гелена Бонэм Картер - Нолли
Сара Ланкашир - Счастливая долина.
Шерон Хорган - Добрые намерения
Исполнитель главной мужской роли
Брайан Кокс - Наследники
Доминик Вест - Корона
Кейн Робинсон.
Паапа Эссиед - Проект Лазарь
Стив Куган - Расплата
Тимоти Сполл - Шестая заповедь
Актриса второго плана
Элизабет Дебицкий - Корона
Гарриет Уолтер - Наследники
Жасмин Джобсон - Главарь
Лесли Мэнвилл - Корона
Нико Паркер - Последние из нас
Шивон Финнеран - Счастливая долина
Актер второго плана
Амит Шах - Счастливая долина
Эанна Гардвик - Шестая заповедь
Гаррис Дикинсон - Убийство на краю света
Джек Лоуден - Медленные лошади
Мэтью Макфадин - Наследники
Салим Доу - Корона
Женская комедийная роль
Бриджит Кристи -The Change
Гбемисола Икумело - Black Ops
Майред Тайерс - Extraordinary
Ройзин Галлагер - Любовники
София Оксенхем - Extraordinary
Тадж Атвал - Hullraisers
Мужская комедийная роль
Ажени Салмон - Dreaming Whilst Black
Дэвид Теннант - Добрые предвестники
Хаммед Анимашаун - Black Ops
Джейми Деметриу - A Whole Lifetime with Jamie Demetriou
Джозеф Гилгун - Без копейки
Маван Ризван - Juice
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