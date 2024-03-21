RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евровидение 2023 и "Корона": все номинанты на премию BAFTA TV Awards 2024

Стали известны номинанты на премию BAFTA TV Awards 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Одна из самых престижных британских премий в области ТВ-сериалов BAFTA TV Awards, которая состоится 12 мая, объявила номинантов. Среди них оказался международный песенный конкурс Евровидение 2023, который Великобритания принимала от имени Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.

Полный список номинантов на BAFTA TV Awards 2024

Исполнительница главной женской роли

  • Анжана Васан - Демон 79 (Черное зеркало)
  • Энн Рид - Шестая заповедь
  • Белла Рэмси - Последние из нас

 

  • Гелена Бонэм Картер - Нолли
  • Сара Ланкашир - Счастливая долина.
  • Шерон Хорган - Добрые намерения

Исполнитель главной мужской роли

  • Брайан Кокс - Наследники
  • Доминик Вест - Корона

 

  • Кейн Робинсон.
  • Паапа Эссиед - Проект Лазарь
  • Стив Куган - Расплата
  • Тимоти Сполл - Шестая заповедь

Актриса второго плана

  • Элизабет Дебицкий - Корона
  • Гарриет Уолтер - Наследники

 

  • Жасмин Джобсон - Главарь
  • Лесли Мэнвилл - Корона
  • Нико Паркер - Последние из нас
  • Шивон Финнеран - Счастливая долина

Актер второго плана

  • Амит Шах - Счастливая долина
  • Эанна Гардвик - Шестая заповедь
  • Гаррис Дикинсон - Убийство на краю света

 

  • Джек Лоуден - Медленные лошади
  • Мэтью Макфадин - Наследники
  • Салим Доу - Корона

Женская комедийная роль

  • Бриджит Кристи -The Change
  • Гбемисола Икумело - Black Ops
  • Майред Тайерс - Extraordinary
  • Ройзин Галлагер - Любовники

 

  • София Оксенхем - Extraordinary
  • Тадж Атвал - Hullraisers

Мужская комедийная роль

  • Ажени Салмон - Dreaming Whilst Black
  • Дэвид Теннант - Добрые предвестники
  • Хаммед Анимашаун - Black Ops
  • Джейми Деметриу - A Whole Lifetime with Jamie Demetriou

 

  • Джозеф Гилгун - Без копейки
  • Маван Ризван - Juice

Лучшая прямая трансляция

  • Концерт по случаю коронации - BBC One
  • Песенный конкурс Евровидения 2023 - BBC One
  • Фестиваль памяти Королевского британского легиона - BBC One

Ранее мы рассказывали, что фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA 2024.

Также напомним самые лучшие звездные образы на красной дорожке международной премии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеНовости шоу-бизнесаЗвёзды