Найкращі зіркові образи на червоній доріжці BAFTA 2024 (фото)

У Великій Британії пройшла церемонія нагородження пройшла церемонія BAFTA-2024, де на червоній доріжці з’явилось чимало зірок, кі вразили своїми вбранями.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найефектніші зіркові образи з червоної доріжки та залюбки ділиться з вами.

Кілліан Мерфі

Зірка "Оппенгеймеру" як завжди виглядав дуже стримано та залишив за собою право бути одним з найстильніших чоловіків церемонії. Актор вибрав вбрання у чорній колірній гамі. Його образ складається з сорочки й брюк, які він доповнив поясом і довгим блейзером.

Кілліан Мерфі (фото: Getty images)

Лілі Коллінз

Акторка вибрала сукню від Tamara Ralph чорного кольору з велюру, яка доповнена масивними квітами у зоні декольте та рукавами-ліхтариками, які додають луку свіжості та легкості.

Лілі Коллінз (фото: Getty images)

Марго Роббі

Марго Роббі вибрала цікаву сукню від Armani Privé, яка складається з чорного та рожевого кольорів та чудово підкреслює її фігуру.

Марго Роббі (фото: Getty images)

Емма Стоун

Емма Стоун одягнулася в модному кольорі Pantone - персиковому. Вона постала в сукні довжини максі з текстурним верхом і рукавом буф від світового бренду Louis Vuitton.

Емма Стоун (фото: Getty images)

Раян Ґослінґ

Зірка фільму "Барбі" вибрав білий класичний костюм з червоною окантовкою від Gucci, який підкреслює його яскраву роль Кена.

Раян Ґослінґ (фото: Getty images)

Емілі Блант

Емілі постала у розкішній золотистій сукні від Elie Saab, яка водночас виглядає сміливо, завдяки розрізам та стримано, оскільки досить довга.

Емілі Блант (фото: Getty images)

Фібі Дайневор

Зірка "Бріджертонів" з'явилася на червоній доріжці у білосніжній атласній сукні від Louis Vuitton, яка підкреслює її фігуру та дозволяє зберегти загадковість.

Фібі Дайневор (фото: Getty images)

Бредлі Купер

Бредлі став чи не наймоднішим з чоловіків, які були присутні на церемонії, оскільки він обрав чорні брюки палаццо, що є трендом 2024, білу сорочку, атласну краватку та двобортне пальто. Купер одягнув речі від Louis Vuitton.

Бредлі Купер (фото: Getty images)

Наомі Кемпбел

Наомі цього разу також зачарувала своїм вбранням, оскільки вона обрала чорну ефектну сукню від Chanel з накидкою на голову, яка доповнює образ та робить його трохи містичним.

Наомі Кемпбел (фото: Getty images)

Флоренс П`ю

Флоренс вибрала досить стриманий образ від Harris Reed. Вона одягнула сукню чорного кольору з велюру, яка поєднується зі срібним корсетом.

Флоренс П'ю (фото: Getty images)

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт вибрала бордову сукню з цікавим доповненням у вигляді бус від Louis Vuitton, яка дозволила їй підкреслити зону талії та декольте.

Кейт Бланшетт (фото: Getty images)