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Євробачення 2023: представник Румунії вигукнув антивоєнний заклик просто під час свого виступу (відео)

Як пройшов другий пів фінал Євробачення (фото: instagram.com)
Автор: Юлія Гаюк

Під час свого виступу у другому пів фіналі Євробачення 2023 представник Румунії Теодор Андре вигукнув потужний антивоєнний заклик, чим викликав хвилю оплесків. Співак закликав припинити війну.

Відео цього сильного моменту - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Співаку Теодору Андре від Румунії всього 19 років. На сцену головного пісенного конкурсу він вийшов із композицією про е, як кохання та пристрасть вступають у боротьбу зі здоровим глуздом.

Його виступ розпочався із ліричної гри на гітарі, та потім виконавець збурив публіку розстібнутим піджаком і полум'ям на фоні.

Проте кульмінація відбулася наприкінці виступу, коли артист крикнув у мікрофон фразу: "Кохайтеся, а не воюйте!" Після цього зал вибухнув оплесками.

Фінал Євробачення 2023

Завершальна частина пісенного дійства відбудеться 13 травня. У фіналі виступатимуть: Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія, Словенія, Норвегія, Сербія, Португалія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Чехія, Фінляндія.

Крім того, автоматично до фіналу проходять країни-засновниці Євробачення. Це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. Цьогоріч до цього списку додається Україна як переможниця конкурсу минулого року.

Україну на Євробаченні буде представляти тернопільський гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Наразі букмекери прогнозують Україні третє місце в рейтингу, а перемогу натомість може отримати Швеція.

Раніше ми писали, як українцям голосувати за фаворита на Євробаченні.

Читайте також детальніше про результати другого пів фіналу конкурсу.

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