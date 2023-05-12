Євробачення 2023: представник Румунії вигукнув антивоєнний заклик просто під час свого виступу (відео)

Співаку Теодору Андре від Румунії всього 19 років. На сцену головного пісенного конкурсу він вийшов із композицією про е, як кохання та пристрасть вступають у боротьбу зі здоровим глуздом.

Його виступ розпочався із ліричної гри на гітарі, та потім виконавець збурив публіку розстібнутим піджаком і полум'ям на фоні.

Проте кульмінація відбулася наприкінці виступу, коли артист крикнув у мікрофон фразу: "Кохайтеся, а не воюйте!" Після цього зал вибухнув оплесками.

Фінал Євробачення 2023

Завершальна частина пісенного дійства відбудеться 13 травня. У фіналі виступатимуть: Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія, Словенія, Норвегія, Сербія, Португалія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Чехія, Фінляндія.

Крім того, автоматично до фіналу проходять країни-засновниці Євробачення. Це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. Цьогоріч до цього списку додається Україна як переможниця конкурсу минулого року.

Україну на Євробаченні буде представляти тернопільський гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Наразі букмекери прогнозують Україні третє місце в рейтингу, а перемогу натомість може отримати Швеція.