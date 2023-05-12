Евровидение 2023: представитель Румынии крикнул антивоенный призыв прямо во время своего выступления (видео)

Певцу Теодору Андре от Румынии всего 19 лет. На сцену главного песенного конкурса он вышел с композицией о том, как любовь и страсть вступают в борьбу со здравым смыслом.

Его выступление началось с лирической игры на гитаре, а затем исполнитель зажег публику расстегнутым пиджаком и пламенем на фоне.

Однако кульминация произошла в конце выступления, когда артист крикнул в микрофон фразу: "Любите, а не воюйте!" После этого зал разразился аплодисментами.

Финал Евровидения 2023

Завершающая часть песенного действа состоится 13 мая. В финале выступят Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Норвегия, Сербия, Португалия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Финляндия.

Кроме того, автоматически в финал проходят страны-основательницы Евровидения. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания. В этом году в этот список добавляется Украина как победительница конкурса в прошлом году.

Украину на Евровидении будет представлять тернопольская группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Сейчас букмекеры прогнозируют Украине третье место в рейтинге, а победу может одержать Швеция.