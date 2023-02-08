Євробачення 2023: названо головного претендента на перемогу

Головні претенденти на перемогу у Євробаченні 2023

За прогнозами букмекерів з вірогідністю у 20% саме український колектив переможе на пісенному конкурсі Євробачення 2023 з величезним відривом. Шанси наших представників на успіх оцінюються з коефіцієнтом 3.25.

На другому місці (з 10% на перемогу) йде Швеція. На третьому - фіни. На четвертому - Норвегія. Щоправда, із цієї топ четвірки лише останні визначилися з артистом, який представить країну на конкурсі.

Замикає прямо зараз п’ятірку претендентів на успіх чеський дівочий гурт Vesna з піснею "My Sister's Crown". Цей колектив уже вляпався в скандал. Річ у тім, що у цій групі якогось дива співає росіянка. Більше того, у цій пісні про "сестринство" навіть присутні рядки українською мовою.

І хоча букмекери високо оцінюють шанси Чехії, але в коментарях фанати Євробачення з усього світу пророкують Vesna місце в другій двадцятці.

Також серед потенційних переможців букмекери називають Італію, Велику Британію, Францію (Ла Зарра), Нідерланди (Діон Купер і Міа Ніколай) та Ізраіль (Ноа Кірел з піснею "Unicorn").

Прогноз переможця Євробачення 2023 (eurovisionworld.com)

Де, коли і як відбудеться Євробачення 2023

67-й пісенний конкурс Євробачення 2023 відбудеться у Ліверпулі (місті-побратимі нашої Одеси) на M&S Bank Arena.

Євробачення 2023 пройде у Ліверпулі (фото: suspilne.media)

У конкурсі візьмуть участь 37 країн. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися від свого представництва через фінансові причини.

Перший півфінал відбудуться 9 травня, другий - 11 травня. Фінал відбудеться 13 травня (Україна, яка здобула перемогу на Євробаченні 2022 у Турині та країни “Великої п’ятірки” автоматично кваліфікуються до фіналу).

Цього року конкурс проходитиме під гаслом “Об'єднані в музиці”. На логотипі - серця у національних кольорах України і Британії.

Логотип Євробачення 2023

Сцена пісенного дійства матиме площу понад 450 кв. м. Її доповнюватимуть 220 кв. м відеоекранів, які незалежно будуть рухатися та обертатися. Підлога буде устелена понад 700 відеоплитками та 1500 м світлодіодних ламп.

За словами художника сцени цьогорічного шоу Хуліо Хімеді, сценічний дизайн заснували на принципах “єдності, свята та спільноти”.

"Архітектура сцени черпає натхнення з широких обіймів, учасників шоу та гостей з усього світу, які відкривають свої руки до України. Я зосередився на культурних аспектах та схожостях між Україною, Великою Британією та, зокрема, Ліверпулем. Починаючи з музики, танцю й мистецтва до архітектури та поезії", - розповів дизайнер.

Ось так виглядатиме сцена Євробачення 2023 (фото: suspilne.media)