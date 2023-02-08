Евровидение 2023: назван главный претендент на победу

Главные претенденты на победу в Евровидении 2023

По прогнозам букмекеров с вероятностью в 20%, именно украинский коллектив победит на песенном конкурсе Евровидения 2023 с огромным отрывом. Шансы наших представителей на успех оцениваются с коэффициентом 3.25.

На втором месте (с 10% на победу) идет Швеция. На третьем - финны. На четвертом - Норвегия. Правда, из этой топ четверки только последние определились с артистом, который будет представлять страну на конкурсе.

Замыкает прямо сейчас пятерку претендентов на успех чешская девичья группа Vesna с песней My Sister's Crown. Этот коллектив уже вляпался в скандал. Дело в том, что в этой группе с какой-то радости поет россиянка. Более того, в этой песне о "сестринстве" даже присутствуют строчки на украинском языке.

И хотя букмекеры высоко оценивают шансы Чехии, но в комментариях фанаты Евровидения со всего мира прочат Vesna место во второй двадцатке.

Также среди потенциальных победителей букмекеры называют Италию, Великобританию, Францию (Ла Зарра), Нидерланды (Дион Купер и Миа Николай) и Израиль (Ноа Кирелл с песней "Unicorn").

Прогноз победителя Евровидения 2023 (eurovisionworld.com)

Где, когда и как состоится Евровидение 2023

67-й песенный конкурс Евровидения 2023 состоится в Ливерпуле (городе-побратиме нашей Одессы) на M&S Bank Arena.

Евровидение 2023 года пройдет в Ливерпуле (фото: suspilne.media)

В конкурсе примут участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от своего представительства по финансовым причинам.

Первый полуфинал состоятся 9 мая, второй - 11 мая. Финал состоится 13 мая (Украина, одержавшая победу на Евровидении 2022 года в Турине и страны "Большой пятерки" автоматически квалифицируются в финал).

В этом году конкурс будет проходить под лозунгом "Объединенные в музыке". На логотипе - сердца в национальных цветах Украины и Британии.

Логотип Евровидение 2023

Сцена песенного действа будет иметь площадь более 450 кв. м. Ее будут дополнять 220 кв. м видеоэкранов, которые будут независимо двигаться и вращаться. Пол будет застелен более 700 видеоплитками и 1500 м светодиодных ламп.

По словам художника сцены шоу Хулио Химеди, сценический дизайн основали на принципах "единства, праздника и сообщества".

"Архитектура сцены черпает вдохновение из широких объятий, участников шоу и гостей со всего мира, которые открывают свои руки к Украине. Я сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и, в частности, Ливерпулем. Начиная с музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии", - рассказал дизайнер.

Так будет выглядеть сцена Евровидения 2023 (фото: suspilne.media)