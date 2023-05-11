Євробачення 2023: за кого українцям голосувати в другому півфіналі

Хто виступає у другому півфіналі Євробачення 2023

Сьогодні на сцену арени Liverpool вийдуть такі виконавці:

Данія: Reiley - "Breaking My Heart"

Вірменія: Brunette - "Future Lover"

Румунія: Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and On)"

Естонія: Alika - "Bridges"

Бельгія: Gustaph - "Because Of You"

Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Ісландія: Diljá - "Power"

Греція: Victor Vernicos - "What They Say"

Польща: Blanka - "Solo"

Словенія: Joker Out - "Carpe Diem"

Грузія: Iru - "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"

Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Литва: Monika Linkytė - "Stay"

Австралія: Voyager - "Promise"

Крім того, на сцені покажуть перформанс "Музика єднає покоління", який розповість про зв’язок між різними поколіннями українців та культовою музичною спадщиною нашої країни.

Представниця України на Євробаченні 2014 Марія Яремчук розпочне виступ з попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні.

Під час постановки до Марії приєднаються репер OTOY та представниця України на Дитячому Євробаченні 2022 Злата Дзюнька. Разом вони покажуть, що для багатьох поколінь українців музика - це світло, яке перемагає темряву.

Ще глядачі почують надихаючу пісню "Spoken Word" у виконанні Люка Еванса.

Також в ефірі шоу ведучі (Юлія Саніна, Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон) познайомлять глядачів з представниками України - гуртом TVORCHI, а фанатам конкурсу продемонструють фрагмент виступу українського гурту.

Як і за кого голосувати українцям

Українці голосуватимуть у другому півфіналі та у фіналі Євробаченні 2023.

Так, після завершення виступів 16 учасників у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете проголосувати.

За кого ж голосувати? Редакція Styler наполегливо радить віддавати свої голоси за представницю Польщі - співачку Бланку Стайков.

Можливо, пісня 23-річної співачки, моделі та діджейки й не найкраща на конкурсі, але голос за неї - це найменше, що ми можемо зробити у знак подяки полякам за їхню підтримку під час війни.

Додамо, що другий півфінал Євробачення 2023 можна буде дивитися у прямому ефірі на Суспільному, а також на діджитал-платформах:

А на YouTube-каналі Євробачення Україна ви зможете послухати і поспостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.