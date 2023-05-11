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Евровидение 2023: за кого украинцам голосовать во втором полуфинале

Украинцы могут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2023 (фото: facebook.com.EurovisionSongContest)
Автор: Татьяна Самарук

11 мая в 22:00 состоится второй полуфинал Евровидения-2023 в Ливерпуле. В нем 16 участников сразятся за право представить свою страну в финале конкурса.

Где и когда смотреть шоу, кто будет там выступать и за кого украинцам лучше голосовать - читайте в нашем материале ниже.

Кто выступает во втором полуфинале Евровидения 2023

Сегодня на сцену арены Liverpool выйдут следующие исполнители:

  • Дания: Reiley - "Breaking My Heart"
  • Армения: Brunette - "Future Lover"
  • Румыния: Theodor Andrei - "DGT (Off and On)"
  • Эстония: Alika - "Bridges"
  • Бельгия: Gustaph - "Because Of You"
  • Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
  • Исландия: Diljá - "Power"
  • Греция: Victor Vernicos - "What They Say"
  • Польша: Blanka - "Solo"
  • Словения: Joker Out - "Carpe Diem"
  • Грузия: Iru - "Echo"
  • Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"
  • Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
  • Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
  • Литва: Monika Linkytė - "Stay"
  • Австралия: Voyager - "Promise"

Кроме того, на сцене покажут перформанс "Музыка объединяет поколение", который расскажет о связи между разными поколениями украинцев и культовым музыкальным наследием нашей страны.

Представительница Украины на Евровидении 2014 Мария Яремчук начнет выступление с попурри самых известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке.

Во время постановки к Марии присоединятся рэпер OTOY и представительница Украины на Детском Евровидении 2022 Злата Дзюнька. Вместе они покажут, что для многих поколений украинцев музыка - это свет, побеждающий тьму.

Еще зрители услышат вдохновляющую песню "Spoken Word" в исполнении Люка Эванса.

Также в эфире шоу ведущие (Юлия Санина, Ханна Веддингхэм и Алиша Диксон) познакомят зрителей с представителями Украины - группой TVORCHI, а фанатам конкурса продемонстрируют фрагмент выступления украинской группы.

Как и за кого голосовать украинцам

Украинцы будут голосовать во втором полуфинале и в финале Евровидения 2023.

Так, после завершения выступлений 16 участников в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять sms-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать.

За кого голосовать? Редакция Styler настойчиво советует отдавать свои голоса за представительницу Польши - певицу Бланку Стайков.

Возможно, песня 23-летней певицы, модели и диджейки и не самая лучшая на конкурсе, но голос за нее - это самое малое, что мы можем сделать в благодарность полякам за их поддержку во время войны.

Добавим, что второй полуфинал Евровидения 2023 можно будет смотреть в прямом эфире на Суспільному, а также на диджитал-платформах:

А на YouTube-канале Евровидения Украина вы сможете послушать и понаблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии в Ливерпуле.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал все, что думает о Евровидении, которое должно было пройти в Украине.

Также читайте, как Украина выступала на Евровидении и сколько призовых мест получила.

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