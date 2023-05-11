Евровидение 2023: за кого украинцам голосовать во втором полуфинале

11 мая в 22:00 состоится второй полуфинал Евровидения-2023 в Ливерпуле. В нем 16 участников сразятся за право представить свою страну в финале конкурса.
Где и когда смотреть шоу, кто будет там выступать и за кого украинцам лучше голосовать - читайте в нашем материале ниже.
Сегодня на сцену арены Liverpool выйдут следующие исполнители:
Кроме того, на сцене покажут перформанс "Музыка объединяет поколение", который расскажет о связи между разными поколениями украинцев и культовым музыкальным наследием нашей страны.
Представительница Украины на Евровидении 2014 Мария Яремчук начнет выступление с попурри самых известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке.
Во время постановки к Марии присоединятся рэпер OTOY и представительница Украины на Детском Евровидении 2022 Злата Дзюнька. Вместе они покажут, что для многих поколений украинцев музыка - это свет, побеждающий тьму.
Еще зрители услышат вдохновляющую песню "Spoken Word" в исполнении Люка Эванса.
Также в эфире шоу ведущие (Юлия Санина, Ханна Веддингхэм и Алиша Диксон) познакомят зрителей с представителями Украины - группой TVORCHI, а фанатам конкурса продемонстрируют фрагмент выступления украинской группы.
Украинцы будут голосовать во втором полуфинале и в финале Евровидения 2023.
Так, после завершения выступлений 16 участников в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять sms-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать.
За кого голосовать? Редакция Styler настойчиво советует отдавать свои голоса за представительницу Польши - певицу Бланку Стайков.
Возможно, песня 23-летней певицы, модели и диджейки и не самая лучшая на конкурсе, но голос за нее - это самое малое, что мы можем сделать в благодарность полякам за их поддержку во время войны.
Добавим, что второй полуфинал Евровидения 2023 можно будет смотреть в прямом эфире на Суспільному, а также на диджитал-платформах:
А на YouTube-канале Евровидения Украина вы сможете послушать и понаблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии в Ливерпуле.
Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал все, что думает о Евровидении, которое должно было пройти в Украине.
Также читайте, как Украина выступала на Евровидении и сколько призовых мест получила.