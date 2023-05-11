Як Україна виступала на Євробаченні: всі учасники і їхні успіхи (відео)

Євробачення 2023 вже триває у Великій Британії. Учасники від України - гурт TVORCHI - виступатимуть у конкурсі відразу в великому фіналі, що відбудеться 13 травня.

А поки Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні готуються до свого виступу на ліверпульській сцені, Styler вирішив нагадати вам про шалені успіхи і прикрі невдачі українських артистів в історії Євробачення.

Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов першим відкрив для України Євробачення. Зі своєю піснею "Hasta La Vista" артист зайняв на конкурсі лише 14 місце.

Руслана

У 2004 році Руслана першою привезла в Україну головну статуетку Євробачення!

Гринджоли

Ця група, яка представляла Україну на ювілейному конкурсі в Києві, з тріском провалилася, зайнявши на Євробаченні 2005 всього лише 19 місце...

Тіна Кароль

На конкурсі Євробачення 2006 Україну представляла Тіна Кароль з піснею "Show Me Your Love".

Вєрка Сердючка

У 2007 році Україні не вистачило зовсім трохи для перемоги на Євробаченні. Але шуму Сердючка наробила не мало.

Ані Лорак

На Євробаченні 2008, що проходив у Сербії, Україну з піснею "Shady Lady" представляла Ані Лорак. Там вона злигалася з Кіркоровим і після цього остаточно осіла в Росії, де перетворилася на зрадницю.

Світлана Лобода

У 2009 році честь представляти Україну на Євробаченні випала Світлані Лободі. На конкурсі співачка посіла лише 12 місце.

Alyosha

У 2010 році Україну представила співачка Alyosha. Дружина Тараса Тополі посіла 10 місце в фіналі конкурсу.

Міка Ньютон

У 2011 році в німецький Дюссельдорф поїхала Міка Ньютон. З піснею "Angel" молода співачка зайняла на Євробаченні четверте місце.

Гайтана

На Євробаченні 2012, яке проходило в Баку, Україну представляла Гайтана з піснею "Be My Guest".

Злата Огневич

У 2013 році видовищний номер, представлений Златою Огневич на Євробаченні у Мальме, приніс Україні третє місце.

Марія Яремчук

У 2014-му Україну на конкурсі представляла дочка відомого українського артиста Назарія Яремчука Марія Яремчук. Результат - 6 місце.

Джамала

У 2015-му Україна вперше відмовилася від участі в Євробаченні через війну. Але вже в наступному році Джамала тріумфувала в Європі з відвертим і фантастичним виконанням свого хіта "1944".

O.Torvald

У фіналі Євробачення 2017 O.Torvald виступили з сильним треком і номером. Але європейцям вони припали не до душі… Женя Галич і Ко показали найгірший результат від України за всі роки…

MELOVIN

MELOVIN з піснею "Under The Ladder" у 2018 році посів лише 17 місце, але при цьому отримав безліч позитивних відгуків за свій "гарячий" номер.

У 2019 році Україна втретє не взяла участь у Євробаченні, бо у Нацвідборі з піснею "Siren Song" перемогла співачка MARUV, яка виявилася "ватною". Тому оргкомітет вирішив не посилати її у Тель-Авів на конкурс. У 2020 році дійство відмінили через коронавірус.

Go_A

У 2021-му гурт Go_A наробив шуму на сцені Євробачення і зайняв почесне 5 місце.

Kalush Orchestra

У рік початку повномасштабного вторгнення росії на нашу землю Україну на Євробаченні в Турині представляв гурт Kalush Orchestra. Хлопці принесли нашій країні третє "золото" в історії, а їхня конкурсна пісня "Стефанія" розлетілася усім світом і стала одним із символів боротьби українців за свободу.