Євробачення 2023: як пройшов перший півфінал і хто переміг

У Ліверпулі, Великобританія, пройшов перший півфінал Євробачення 2023 року. Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал - 13 травня. Саме у фіналі виступить представник України - дует TVORCHI.
Як пройшов перший півфінал Євробачення 2023, і хто став переможцем - читайте у матеріалі Styler.
Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"
Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"
Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
Латвія: Sudden Lights - "Aijā"
Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"
Ірландія: Wild Youth - "We Are One"
Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"
Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"
Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"
Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
Швеція: Loreen - "Tattoo"
Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"
Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"
Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"
Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
За підсумками першого півфінального відбору, у фіналі виступатимуть:
Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Буде відібрано ще 10 учасників для фіналу, що відбудеться 13 травня у суботу.
Учасники другого півфіналу
Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня. Окрім 20 фіналістів, у фіналі виступить "Велика п'ятірка" - представники країн-засновниць конкурсу:
А також - учасники від України, як країни-переможця конкурсу минулого року.
До речі, раніше ми розповідали про те, де можна переглянути трансляції Євробачення 2023 та як голосувати українцям.
А також ми писали про те, як виглядає п'ятірка головних конкурентів України на Євробаченні 2023 року.