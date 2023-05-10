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Євробачення 2023: як пройшов перший півфінал і хто переміг

Хто став переможцем першого півфіналу Євробачення 2023 року (фото: facebook_com_EurovisionSongContest)
Автор: Анна Шиканова

У Ліверпулі, Великобританія, пройшов перший півфінал Євробачення 2023 року. Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал - 13 травня. Саме у фіналі виступить представник України - дует TVORCHI.

Як пройшов перший півфінал Євробачення 2023, і хто став переможцем - читайте у матеріалі Styler.

Хто виступав у першому півфіналі

Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"

Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"

Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Латвія: Sudden Lights - "Aijā"

Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"

Ірландія: Wild Youth - "We Are One"

Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"

Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"

Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"

Швеція: Loreen - "Tattoo"

Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"

Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"

Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Хто став переможцем першого півфіналу

За підсумками першого півфінального відбору, у фіналі виступатимуть:

  1. Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"
  2. Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
  3. Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"
  4. Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"
  5. Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"
  6. Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"
  7. Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
  8. Швеція: Loreen - "Tattoo"
  9. Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"
  10. Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Коли буде другий півфінал

Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Буде відібрано ще 10 учасників для фіналу, що відбудеться 13 травня у суботу.

Учасники другого півфіналу

  • Данія: Рейлі - Breaking My Heart
  • Вірменія: Brunette - Future Lover
  • Румунія: Теодор Андрій - DGT (Off and on)
  • Естонія: Аліка - Bridges
  • Бельгія: Густаф - Because of You
  • Кіпр: Ендрю Ламбру - Break a Broken Heart
  • Ісландія: Diljá - Power
  • Греція: Віктор Вернікос - What They Say
  • Польща: Бланка - Solo
  • Словенія: Joker Out - Carpe diem
  • Грузія: Іру - Echo
  • Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal
  • Австрія: Тея та Саліна - Who the Hell is Edgar?
  • Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
  • Моніка Лінкіте - Stay
  • Австралія: Voyager - Promise

Фінал Євробачення 2023

Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня. Окрім 20 фіналістів, у фіналі виступить "Велика п'ятірка" - представники країн-засновниць конкурсу:

  • Великобританії
  • Німеччини
  • Франції
  • Італії
  • Іспанії

А також - учасники від України, як країни-переможця конкурсу минулого року.

До речі, раніше ми розповідали про те, де можна переглянути трансляції Євробачення 2023 та як голосувати українцям.

А також ми писали про те, як виглядає п'ятірка головних конкурентів України на Євробаченні 2023 року.

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