Євробачення 2023: як пройшов перший півфінал і хто переміг

У Ліверпулі, Великобританія, пройшов перший півфінал Євробачення 2023 року. Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал - 13 травня. Саме у фіналі виступить представник України - дует TVORCHI.

Як пройшов перший півфінал Євробачення 2023, і хто став переможцем - читайте у матеріалі Styler.

А також - учасники від України, як країни-переможця конкурсу минулого року.

Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Буде відібрано ще 10 учасників для фіналу, що відбудеться 13 травня у суботу.

До речі, раніше ми розповідали про те, де можна переглянути трансляції Євробачення 2023 та як голосувати українцям.

А також ми писали про те, як виглядає п'ятірка головних конкурентів України на Євробаченні 2023 року.