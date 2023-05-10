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Евровидение 2023: как прошел первый полуфинал и кто победил

Кто стал победителем первого полуфинала Евровидение 2023 (фото: facebook_com_EurovisionSongContest)
Автор: Анна Шиканова

В Ливерпуле, Великобритания, прошел первый полуфинал Евровидение 2023. Второй полуфинал состоится 11 мая, финал - 13 мая. Именно в финале выступит представитель Украины - дуэт TVORCHI.

Как прошел первый полуфинал Евровидение 2023, и кто стал победителем - читайте в материале Styler.

Кто выступал в первом полуфинале

Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"

Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"

Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Латвия: Sudden Lights - "Aijā"

Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"

Ирландия: Wild Youth - "We Are One"

Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"

Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"

Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"

Швеция: Loreen - "Tattoo"

Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"

Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"

Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"

Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Кто стал победителем первого полуфинала

По итогам первого полуфинального отбора, в финале выступят:

  1. Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"
  2. Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
  3. Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"
  4. Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"
  5. Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"
  6. Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"
  7. Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
  8. Швеция: Loreen - "Tattoo"
  9. Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"
  10. Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Когда будет второй полуфинал

Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Будет отобрано еще 10 участников для финала, который состоится 13 мая, в субботу.

Участники второго полуфинала

  • Дания: Рейли - Breaking My Heart
  • Армения: Brunette - Future Lover
  • Румыния: Теодор Андрей - DGT (Off and on)
  • Эстония: Алика - Bridges
  • Бельгия: Густаф - Because of You
  • Кипр: Эндрю Ламбру - Break a Broken Heart
  • Исландия: Diljá - Power
  • Греция: Виктор Верникос - What They Say
  • Польша: Бланка - Solo
  • Словения: Joker Out - Carpe diem
  • Грузия: Іру - Echo
  • Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal
  • Австрия: Тея и Салина - Who the Hell is Edgar?
  • Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje
  • Литва: Моника Линките - Stay
  • Австралия: Voyager - Promise

Финал Евровидение 2023

Финал песенного конкурса состоится в субботу, 13 мая. Кроме 20 финалистов, на финале выступит "Большая пятерка" - представители стран-основательниц конкурса:

  • Великобритании
  • Германии
  • Франции
  • Италии
  • Испании

А также - участники от Украины, как страны-победителя конкурса в прошлом году.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, где можно посмотреть трансляции Евровидение 2023 и как голосовать украинцам.

А также мы писали о том, как выглядит пятерка главных конкурентов Украины на Евровидении 2023.

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