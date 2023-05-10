Евровидение 2023: как прошел первый полуфинал и кто победил

В Ливерпуле, Великобритания, прошел первый полуфинал Евровидение 2023. Второй полуфинал состоится 11 мая, финал - 13 мая. Именно в финале выступит представитель Украины - дуэт TVORCHI.
Как прошел первый полуфинал Евровидение 2023, и кто стал победителем - читайте в материале Styler.
Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"
Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"
Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
Латвия: Sudden Lights - "Aijā"
Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"
Ирландия: Wild Youth - "We Are One"
Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"
Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"
Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"
Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
Швеция: Loreen - "Tattoo"
Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"
Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"
Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"
Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"
По итогам первого полуфинального отбора, в финале выступят:
Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Будет отобрано еще 10 участников для финала, который состоится 13 мая, в субботу.
Участники второго полуфинала
Финал песенного конкурса состоится в субботу, 13 мая. Кроме 20 финалистов, на финале выступит "Большая пятерка" - представители стран-основательниц конкурса:
А также - участники от Украины, как страны-победителя конкурса в прошлом году.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, где можно посмотреть трансляции Евровидение 2023 и как голосовать украинцам.
А также мы писали о том, как выглядит пятерка главных конкурентов Украины на Евровидении 2023.