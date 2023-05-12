Євробачення 2023: як минув другий півфінал і хто став переможцем

Другий півфінал Євробачення 2023 закінчився у Ліверпулі 11 травня. В ньому 16 артистів і колективів показали свої перфоманси, але до фіналу змогли пройти тільки десять з них.

Які країни продовжать змагатися за перемогу на головному європейському пісенному конкурсі, і як минув півфінал - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Усього у Гранд-фіналі 13 травня на сцені за право називатися переможцем Євробачення 2023 змагатимуться 26 музичних колективів.

Одразу у фіналі виступлять учасники від України , гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel", як країни-переможця конкурсу минулого року.

Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня. Окрім 20 фіналістів, у фіналі виступить "Велика п'ятірка" - представники країн-засновниць конкурсу:

Також в ефірі шоу ведучі (Юлія Саніна, Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон) познайомили глядачів з представниками України - гуртом TVORCHI, а фанатам конкурсу продемонстрували фрагмент виступу українського гурту.

До неї приєднався репер OTOY та представниця України на Дитячому Євробаченні 2022 Злата Дзюнька. Разом вони показали, що для багатьох поколінь українців музика - це світло, яке перемагає темряву.

На сцені показали перформанс "Музика єднає покоління". Представниця України на Євробаченні 2014 Марія Яремчук розпочала виступ з попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні.

Усього на сцену вийшли музичні представники 16 країн-учасниць , які продемонстрували глядачам свої номери:

Раніше ми писали, як Україна виступала на Євробаченні, починаючи з 2003 року.

Також читайте, як українцям голосувати за фаворитів пісенного конкурсу за новою системою.