Євробачення 2023: як минув другий півфінал і хто став переможцем

Хто виступав у другому півфіналі

Усього на сцену вийшли музичні представники 16 країн-учасниць, які продемонстрували глядачам свої номери:

Данія: Reiley - "Breaking My Heart"

Вірменія: Brunette - "Future Lover"

Румунія: Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and On)"

Естонія: Alika - "Bridges"

Бельгія: Gustaph - "Because Of You"

Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Ісландія: Diljá - "Power"

Греція: Victor Vernicos - "What They Say"

Польща: Blanka - "Solo"

Словенія: Joker Out - "Carpe Diem"

Грузія: Iru - "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"

Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Литва: Monika Linkytė - "Stay"

Австралія: Voyager - "Promise"

Хто вийшов у фінал

Вірменія: Brunette - "Future Lover" Естонія: Alika - "Bridges" Бельгія: Gustaph - "Because Of You" Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart" Польща: Blanka - "Solo" Словенія: Joker Out - "Carpe Diem" Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?" Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje" Литва: Monika Linkytė - "Stay" Австралія: Voyager - "Promise"

Українські артисти порвали сцену Євробачення

На сцені показали перформанс "Музика єднає покоління". Представниця України на Євробаченні 2014 Марія Яремчук розпочала виступ з попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні.

До неї приєднався репер OTOY та представниця України на Дитячому Євробаченні 2022 Злата Дзюнька. Разом вони показали, що для багатьох поколінь українців музика - це світло, яке перемагає темряву.

OTOY, Злата Дзюнька и Марія Яремчук на Євробаченні (скриншот)

Також в ефірі шоу ведучі (Юлія Саніна, Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон) познайомили глядачів з представниками України - гуртом TVORCHI, а фанатам конкурсу продемонстрували фрагмент виступу українського гурту.

Повний список фіналістів

Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня. Окрім 20 фіналістів, у фіналі виступить "Велика п'ятірка" - представники країн-засновниць конкурсу:

Великобританія: Mae Muller - "I Wrote A Song"

Німеччина: Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"

Франція: La Zarra - "Évidemment"

Італія: Marco Mengoni - "Due vite"

Іспанія: Blanca Paloma - "Eaea"

Одразу у фіналі виступлять учасники від України, гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel", як країни-переможця конкурсу минулого року.

А також переможці першого півфіналу:

Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"

Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"

Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"

Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"

Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"

Швеція: Loreen - "Tattoo"

Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"

Фінляндія: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Усього у Гранд-фіналі 13 травня на сцені за право називатися переможцем Євробачення 2023 змагатимуться 26 музичних колективів.