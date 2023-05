Евровидение 2023: как прошел второй полуфинал и кто стал победителем

Кто выступал во втором полуфинале

Всего на сцену вышли музыкальные представители 16 стран-участниц, которые продемонстрировали зрителям свои номера:

Дания: Reiley - "Breaking My Heart"

Армения: Brunette - "Future Lover"

Румыния: Theodor Andrei - "DGT (Off and On)"

Эстония: Alika - "Bridges"

Бельгия: Gustaph - "Because Of You"

Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Исландия: Diljá - "Power"

Греция: Victor Vernicos - "What They Say"

Польша: Blanka - "Solo"

Словения: Joker Out - "Carpe Diem"

Грузия: Iru – "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"

Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Литва: Monika Linkytė - "Stay"

Австралия: Voyager - "Promise"

Кто вышел в финал

Армения: Brunette - "Future Lover" Эстония: Alika - "Bridges" Бельгия: Gustaph - "Because Of You" Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart" Польша: Blanka - "Solo" Словения: Joker Out - "Carpe Diem" Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?" Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje" Литва: Monika Linkytė - "Stay" Австралия: Voyager - "Promise"

Украинские артисты порвали сцену Евровидения

На сцене показали перформанс "Музика єднає покоління". Представительница Украины на Евровидении 2014 Мария Яремчук начала выступление с попурри самых известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке.

К ней присоединился рэпер OTOY и представительница Украины на Детском Евровидении 2022 года Злата Дзюнька. Вместе они показали, что для многих поколений украинцев музыка - это свет, побеждающий тьму.

OTOY, Злата Дзюнька и Мария Яремчук на Евровидении (скриншот)

Также в эфире шоу ведущие (Юлия Санина, Ханна Веддингхэм и Алиша Диксон) познакомили зрителей с представителями Украины - группой TVORCHI, а фанатам конкурса продемонстрировали фрагмент выступления украинской группы.

Полный список финалистов

Финал песенного конкурса состоится в субботу, 13 мая. Кроме 20 финалистов, в финале выступит "Большая пятерка" - представители стран-основательниц конкурса:

Великобритания: Mae Muller - "I Wrote A Song"

Германия: Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"

Франция: La Zarra - "Évidemment"

Италия: Marco Mengoni - "Due vite"

Испания: Blanca Paloma - "Eaea"

Сразу в финале выступят участники от Украины, группа TVORCHI с песней "Heart of Steel", как страны-победителя конкурса в прошлом году.

А также победители первого полуфинала:

Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"

Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"

Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"

Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"

Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"

Швеция: Loreen - "Tattoo"

Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"

Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Всего в Гранд-финале 13 мая на сцене за право называться победителем Евровидения 2023 будут соревноваться 26 музыкальных коллективов.