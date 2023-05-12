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Евровидение 2023: как прошел второй полуфинал и кто стал победителем

Евровидение 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Второй полуфинал Евровидения 2023 закончился в Ливерпуле 11 мая. В нем 16 артистов и коллективов показали свои перфомансы, но в финал смогли пройти только десять из них.

Какие страны продолжат соперничать за победу на главном европейском песенном конкурсе, и как прошел полуфинал - узнайте в материале Styler дальше.

Кто выступал во втором полуфинале

Всего на сцену вышли музыкальные представители 16 стран-участниц, которые продемонстрировали зрителям свои номера:

Дания: Reiley - "Breaking My Heart"

Армения: Brunette - "Future Lover"

Румыния: Theodor Andrei - "DGT (Off and On)"

Эстония: Alika - "Bridges"

Бельгия: Gustaph - "Because Of You"

Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Исландия: Diljá - "Power"

Греция: Victor Vernicos - "What They Say"

Польша: Blanka - "Solo"

Словения: Joker Out - "Carpe Diem"

Грузия: Iru – "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"

Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Литва: Monika Linkytė - "Stay"

Австралия: Voyager - "Promise"

Кто вышел в финал

  1. Армения: Brunette - "Future Lover"
  2. Эстония: Alika - "Bridges"
  3. Бельгия: Gustaph - "Because Of You"
  4. Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
  5. Польша: Blanka - "Solo"
  6. Словения: Joker Out - "Carpe Diem"
  7. Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
  8. Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
  9. Литва: Monika Linkytė - "Stay"
  10. Австралия: Voyager - "Promise"

Украинские артисты порвали сцену Евровидения

На сцене показали перформанс "Музика єднає покоління". Представительница Украины на Евровидении 2014 Мария Яремчук начала выступление с попурри самых известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке.

К ней присоединился рэпер OTOY и представительница Украины на Детском Евровидении 2022 года Злата Дзюнька. Вместе они показали, что для многих поколений украинцев музыка - это свет, побеждающий тьму.

OTOY, Злата Дзюнька и Мария Яремчук на Евровидении (скриншот)

Также в эфире шоу ведущие (Юлия Санина, Ханна Веддингхэм и Алиша Диксон) познакомили зрителей с представителями Украины - группой TVORCHI, а фанатам конкурса продемонстрировали фрагмент выступления украинской группы.

Полный список финалистов

Финал песенного конкурса состоится в субботу, 13 мая. Кроме 20 финалистов, в финале выступит "Большая пятерка" - представители стран-основательниц конкурса:

  • Великобритания: Mae Muller - "I Wrote A Song"
  • Германия: Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"
  • Франция: La Zarra - "Évidemment"
  • Италия: Marco Mengoni - "Due vite"
  • Испания: Blanca Paloma - "Eaea"

Сразу в финале выступят участники от Украины, группа TVORCHI с песней "Heart of Steel", как страны-победителя конкурса в прошлом году.

А также победители первого полуфинала:

  • Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"
  • Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
  • Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"
  • Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"
  • Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"
  • Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"
  • Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
  • Швеция: Loreen - "Tattoo"
  • Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"
  • Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Всего в Гранд-финале 13 мая на сцене за право называться победителем Евровидения 2023 будут соревноваться 26 музыкальных коллективов.

Раньше мы писали, как Украина выступала на Евровидении, начиная с 2003 года.

Также читайте, как украинцам голосовать за фаворитов песенного конкурса по новой системе.

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Евровидение