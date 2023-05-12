Евровидение 2023: как прошел второй полуфинал и кто стал победителем
Второй полуфинал Евровидения 2023 закончился в Ливерпуле 11 мая. В нем 16 артистов и коллективов показали свои перфомансы, но в финал смогли пройти только десять из них.
Какие страны продолжат соперничать за победу на главном европейском песенном конкурсе, и как прошел полуфинал - узнайте в материале Styler дальше.
Кто выступал во втором полуфинале
Всего на сцену вышли музыкальные представители 16 стран-участниц, которые продемонстрировали зрителям свои номера:
Дания: Reiley - "Breaking My Heart"
Армения: Brunette - "Future Lover"
Румыния: Theodor Andrei - "DGT (Off and On)"
Эстония: Alika - "Bridges"
Бельгия: Gustaph - "Because Of You"
Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
Исландия: Diljá - "Power"
Греция: Victor Vernicos - "What They Say"
Польша: Blanka - "Solo"
Словения: Joker Out - "Carpe Diem"
Грузия: Iru – "Echo"
Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"
Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
Литва: Monika Linkytė - "Stay"
Австралия: Voyager - "Promise"
Кто вышел в финал
- Армения: Brunette - "Future Lover"
- Эстония: Alika - "Bridges"
- Бельгия: Gustaph - "Because Of You"
- Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
- Польша: Blanka - "Solo"
- Словения: Joker Out - "Carpe Diem"
- Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
- Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
- Литва: Monika Linkytė - "Stay"
- Австралия: Voyager - "Promise"
Украинские артисты порвали сцену Евровидения
На сцене показали перформанс "Музика єднає покоління". Представительница Украины на Евровидении 2014 Мария Яремчук начала выступление с попурри самых известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке.
К ней присоединился рэпер OTOY и представительница Украины на Детском Евровидении 2022 года Злата Дзюнька. Вместе они показали, что для многих поколений украинцев музыка - это свет, побеждающий тьму.
OTOY, Злата Дзюнька и Мария Яремчук на Евровидении (скриншот)
Также в эфире шоу ведущие (Юлия Санина, Ханна Веддингхэм и Алиша Диксон) познакомили зрителей с представителями Украины - группой TVORCHI, а фанатам конкурса продемонстрировали фрагмент выступления украинской группы.
Полный список финалистов
Финал песенного конкурса состоится в субботу, 13 мая. Кроме 20 финалистов, в финале выступит "Большая пятерка" - представители стран-основательниц конкурса:
- Великобритания: Mae Muller - "I Wrote A Song"
- Германия: Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"
- Франция: La Zarra - "Évidemment"
- Италия: Marco Mengoni - "Due vite"
- Испания: Blanca Paloma - "Eaea"
Сразу в финале выступят участники от Украины, группа TVORCHI с песней "Heart of Steel", как страны-победителя конкурса в прошлом году.
А также победители первого полуфинала:
- Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"
- Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
- Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"
- Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"
- Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"
- Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"
- Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
- Швеция: Loreen - "Tattoo"
- Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"
- Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"
Всего в Гранд-финале 13 мая на сцене за право называться победителем Евровидения 2023 будут соревноваться 26 музыкальных коллективов.
Раньше мы писали, как Украина выступала на Евровидении, начиная с 2003 года.
Также читайте, как украинцам голосовать за фаворитов песенного конкурса по новой системе.