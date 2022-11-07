Євробачення 2023: хто буде обирати представника України

Хто увійшов до складу журі?

"Впродовж тижня українці могли віддати свій голос за одного з дев'яти зіркових кандидатів у крісло журі Нацвідбору пісенного конкурсу. В опитуванні взяли участь понад пів мільйона користувачів", - пишуть у Міністерстві.

Серед кандидатів були Джамала, DZIDZIO, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко, Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя та Валерій Харчишин.

З невеликим відривами лідерами опитування стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Такі результати вони отримали:

Тарас Тополя - 17,41%

Джамала - 15,71%

Юлія Саніна - 15,69%

Нагадаємо, що фінал Національного відбору відбудеться 17 грудня Задля безпеки учасників та команди конкурс проводитимуть в укритті.

Фото: facebook.com/mintsyfra

Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2023?

Наразі на місце у півфіналах Нацвідбору претендують 36 українських артистів:

2Tone

Angelina

Dayton

Demchuk

Drevo

Elysees

Fiinka (Фіїнка)

Havkа

Jerry Heil

Iana Kovaleva

Kozak Siromaha

Krutь

Lue Bason

Moisei

Olivan

Oohla

Oy Sound System

Sasha

Seréen

sexnesc

Shy

Skylerr

Sowa

Tember Blanche

Tery

Tvorchi

Victoria Niro

Vynohradova

Zetetics

Лилу45

Макс Пташник

Мія Рамарі

Роялькіт

Саша Фадєєва

Тонка

Циферблат

І хоча поки що невідомо, хто пройде у шотлист, але експерти виділяють кількох виконавців, які мають реальні шанси на перемогу у Національному відборі (і це не дивлячись на те, що пісень ми їхніх ще не чули).

Jerry Heil

KRUTЬ

Shy

Лилу45

Макс Пташник

Козак Сіромаха