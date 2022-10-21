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Через Росію та Білорусь вісім країн відмовилися брати участь у Євробаченні 2023

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П'ятниця 21 жовтня 2022 11:35
Через Росію та Білорусь вісім країн відмовилися брати участь у Євробаченні 2023 Які країни не їдуть на Євробачення (фото: instagram.com/kalush.orchestra)
Автор: Юлія Гаюк

У Євробаченні-2023 візьмуть участь 37 країн. У число країн-учасниць не входять Росія та Білорусь, а також ще вісім держав.

Вони відмовилися від конкурсу самостійно саме через дискваліфікацію країн-агресорок.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Які країни відмовилися від участі в конкурсі?

Цього року в конкурсі беруть участь 37 країн. По 10 представників змагатимуться у двох пів фіналах за проходження до грандфіналу. За традицією Євробачення, у відборі не беруть участь країни-засновниці та господарі шоу.

Цього року це, звичайно, Україна, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія, яка приймає конкурс від імені нашої держави.

Через Росію та Білорусь вісім країн відмовилися брати участь у Євробаченні 2023

Які країни беруть участь у Євробаченні-2023 (фото: eurovision.tv)

Від участі цього року відсторонені Росія та Білорусь, як країни-агресорки. Проте не лише вони не приїдуть до Англії. Самостійно від участі відмовилися:

  • Чорногорія
  • Північна Македонія
  • Болгарія
  • Боснія і Герцеговина
  • Андорра
  • Словаччина
  • Люксембург
  • Монако

Причиною цьому назвали занадто високу вартість за участь, яка залежить від розміру країни. Але після дискваліфікації у 2022 році Росії та Білорусі сума внеску значно зросла.

Де проведуть Євробачення-2023?

Оскільки у 2022 році перемогу здобула Україна, саме вона мала б приймати конкурс, але, на жаль, цього не станеться через війну Росії. Тому таке право від імені України передають Великій Британії.

Захід буде проведено в Ліверпулі на 11-тисячній арені M&S Bank Arena.

"Це рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо. Тому Велика Британія. Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України", - пояснила дирекція конкурсу.

До речі, раніше ми вже розповідали детальніше про місто проведення Євробачення.

Читайте також, хто представить Україну на дитячому Євробаченні 2022.

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Євробачення