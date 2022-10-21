Через Росію та Білорусь вісім країн відмовилися брати участь у Євробаченні 2023
У Євробаченні-2023 візьмуть участь 37 країн. У число країн-учасниць не входять Росія та Білорусь, а також ще вісім держав.
Вони відмовилися від конкурсу самостійно саме через дискваліфікацію країн-агресорок.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
Які країни відмовилися від участі в конкурсі?
Цього року в конкурсі беруть участь 37 країн. По 10 представників змагатимуться у двох пів фіналах за проходження до грандфіналу. За традицією Євробачення, у відборі не беруть участь країни-засновниці та господарі шоу.
Цього року це, звичайно, Україна, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія, яка приймає конкурс від імені нашої держави.
Які країни беруть участь у Євробаченні-2023 (фото: eurovision.tv)
Від участі цього року відсторонені Росія та Білорусь, як країни-агресорки. Проте не лише вони не приїдуть до Англії. Самостійно від участі відмовилися:
- Чорногорія
- Північна Македонія
- Болгарія
- Боснія і Герцеговина
- Андорра
- Словаччина
- Люксембург
- Монако
Причиною цьому назвали занадто високу вартість за участь, яка залежить від розміру країни. Але після дискваліфікації у 2022 році Росії та Білорусі сума внеску значно зросла.
Де проведуть Євробачення-2023?
Оскільки у 2022 році перемогу здобула Україна, саме вона мала б приймати конкурс, але, на жаль, цього не станеться через війну Росії. Тому таке право від імені України передають Великій Британії.
Захід буде проведено в Ліверпулі на 11-тисячній арені M&S Bank Arena.
"Це рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо. Тому Велика Британія. Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України", - пояснила дирекція конкурсу.
До речі, раніше ми вже розповідали детальніше про місто проведення Євробачення.
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