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Евровидение 2023: кто будет выбирать представителя Украины

Объявили жюри Нацотбора Евровидения 2023 (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Минцифры обнародовало результаты голосования в "Дії" за состав судей на Нацотборе Евровидения 2023 года.

В общей сложности свой голос отдали более 500 000 украинцев.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.

Кто вошел в состав жюри?

"В течение недели украинцы могли отдать свой голос за одного из девяти звездных кандидатов в кресло жюри Нацотбора песенного конкурса. В опросе приняло участие более полумиллиона пользователей", - пишут в Министерстве.

Среди кандидатов были Джамала, DZIDZIO, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко, Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя и Валерий Харчишин.

С небольшими отрывами лидерами опроса стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Такие результаты они получили:

  • Тарас Тополь - 17,41%
  • Джамала - 15,71%
  • Юлия Санина - 15,69%

Напомним, что финал Национального отбора состоится 17 декабря В целях безопасности участников и команды конкурс будут проводить в укрытии.

Фото: facebook.com/mintsyfra

Кто будет представлять Украину на Евровидении 2023 года?

На место в полуфиналах Нацотбора претендуют 36 украинских артистов:

  • 2Tone
  • Angelina
  • Dayton
  • Demchuk
  • Drevo
  • Elysees
  • Fiinka (Фиинка)
  • Хавка
  • Jerry Heil
  • Иана Ковальева
  • Kozak Siromaha
  • Круть
  • Lue Bason
  • Moisei
  • Olivan
  • Oohla
  • Oy Sound System
  • Sasha
  • Seréen
  • sexnesc
  • Shy
  • Skylerr
  • Sowa
  • Tember Blanche
  • Tery
  • Tvorchi
  • Victoria Niro
  • Виноградова
  • Zetetics
  • Лилу45
  • Макс Птичник
  • Мия Ромари
  • Роялкит
  • Саша Фадеева
  • Тонкая
  • Циферблат

И хотя пока неизвестно, кто пройдет в шотлист, но эксперты выделяют нескольких исполнителей, имеющих реальные шансы на победу в Национальном отборе (и это, несмотря на то, что песен мы их еще не слышали).

Jerry Heil

КРУТЬ

Shy

Лилу45

Макс Птичник

Казак Сиромаха

Раньше мы рассказывали, кто представит Украину на детском Евровидении.

Кроме того, восемь стран отказались от участия в конкурсе. Читайте, кто и почему не споет в Ливерпуле в этом году.

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