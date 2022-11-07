Евровидение 2023: кто будет выбирать представителя Украины

Минцифры обнародовало результаты голосования в "Дії" за состав судей на Нацотборе Евровидения 2023 года.
В общей сложности свой голос отдали более 500 000 украинцев.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.
"В течение недели украинцы могли отдать свой голос за одного из девяти звездных кандидатов в кресло жюри Нацотбора песенного конкурса. В опросе приняло участие более полумиллиона пользователей", - пишут в Министерстве.
Среди кандидатов были Джамала, DZIDZIO, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко, Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя и Валерий Харчишин.
С небольшими отрывами лидерами опроса стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Такие результаты они получили:
Напомним, что финал Национального отбора состоится 17 декабря В целях безопасности участников и команды конкурс будут проводить в укрытии.
Фото: facebook.com/mintsyfra
На место в полуфиналах Нацотбора претендуют 36 украинских артистов:
И хотя пока неизвестно, кто пройдет в шотлист, но эксперты выделяют нескольких исполнителей, имеющих реальные шансы на победу в Национальном отборе (и это, несмотря на то, что песен мы их еще не слышали).
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