Евровидение 2023: кто будет выбирать представителя Украины

Минцифры обнародовало результаты голосования в "Дії" за состав судей на Нацотборе Евровидения 2023 года.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook .

Кто вошел в состав жюри?

"В течение недели украинцы могли отдать свой голос за одного из девяти звездных кандидатов в кресло жюри Нацотбора песенного конкурса. В опросе приняло участие более полумиллиона пользователей", - пишут в Министерстве.

Среди кандидатов были Джамала, DZIDZIO, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко, Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя и Валерий Харчишин.

С небольшими отрывами лидерами опроса стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Такие результаты они получили:

Тарас Тополь - 17,41%

Джамала - 15,71%

Юлия Санина - 15,69%

Напомним, что финал Национального отбора состоится 17 декабря В целях безопасности участников и команды конкурс будут проводить в укрытии.

Фото: facebook.com/mintsyfra

Кто будет представлять Украину на Евровидении 2023 года?

На место в полуфиналах Нацотбора претендуют 36 украинских артистов:

2Tone

Angelina

Dayton

Demchuk

Drevo

Elysees

Fiinka (Фиинка)

Хавка

Jerry Heil

Иана Ковальева

Kozak Siromaha

Круть

Lue Bason

Moisei

Olivan

Oohla

Oy Sound System

Sasha

Seréen

sexnesc

Shy

Skylerr

Sowa

Tember Blanche

Tery

Tvorchi

Victoria Niro

Виноградова

Zetetics

Лилу45

Макс Птичник

Мия Ромари

Роялкит

Саша Фадеева

Тонкая

Циферблат

И хотя пока неизвестно, кто пройдет в шотлист, но эксперты выделяют нескольких исполнителей, имеющих реальные шансы на победу в Национальном отборе (и это, несмотря на то, что песен мы их еще не слышали).

Jerry Heil

КРУТЬ

Shy

Лилу45

Макс Птичник

Казак Сиромаха