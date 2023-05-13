Євробачення 2023: де дивитися фінал та як голосувати українцям

Сьогодні, 13 травня, в Ліверпулі пройде фінал головного пісенного конкурсу Євробачення 2023. Україну представляє тернопільський гурт TVORCHI, яким прогнозують третє місце в рейтингу.

Де дивитися конкурс, як голосувати та хто пройшов у фінал - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Де та коли дивитися фіна Євробачення 2023

Трансляція гранд-фіналу відбудеться о 22:00 за київським часом 13 травня. Стежити за дійством можна буде на:

офіційній Facebook-сторінці Євробачення

сайті "Суспільне Культура"

сайті "Суспільне Євробачення"

YouTube-каналі "Євробачення Україна"

YouTube-каналі пісенного конкурсу "Євробачення"

через додаток "Дія"

Як віддати голос за учасника

За правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни не можна. У першому півфіналі голосувати зможуть Франція, Італія та Німеччина, а також глядачі цих країн-учасниць.

За результатами жеребкування, громадяни України зможуть проголосувати лише у другому півфіналі та фіналі пісенного конкурсу.

Для цього потрібно надіслати смс-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, який найбільше сподобався. Також можна проголосувати через програму Eurovision Song Contest.

Хто пройшов у фінал конкурсу

До завершальної частини пісенного дійства потрапили Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія, Словенія, Норвегія, Сербія, Португалія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Чехія, Фінляндія.

Крім того, автоматично до фіналу проходять країни-засновниці Євробачення. Це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. Цьогоріч до цього списку додається Україна як переможниця конкурсу минулого року.

Яке місце пророкують Україні

Букмекери Євробачення віддають Україні третє місце на конкурсі. З попередніми лідерами українці мають досить великий розрив із ймовірністю перемогти в 6%. Цікаво, що на самому початку Україна була на першому місці в рейтингу.

Наразі рейтингова таблиця має такий вигляд:

Швеція - 52%

Фінляндія - 22%

Україна - 6%

Франція - 4%

Іспанія - 3%

Нагадаємо, що український гурт TVORCHI виступатимуть із піснею Heart of Steel 13 травня під номером 19.