Евровидение 2023: где смотреть финал и как голосовать украинцам

Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле пройдет финал главного песенного конкурса Евровидения 2023. Украину представляет тернопольская группа TVORCHI, которой прогнозируют третье место в рейтинге.

Где смотреть конкурс, как голосовать и кто прошел в финал - подробнее читайте в материале Styler.

Где и когда смотреть фина Евровидение 2023

Трансляция гранд-финала состоится в 22:00 по Киеву 13 мая. Следить за действом можно будет на:

официальной Facebook-странице Евровидения

сайте "Суспільне Культура"

сайте "Общественное Евровидение"

YouTube -канале "Евровидения Украина"

YouTube-канале песенного конкурса "Евровидение"

через приложение "Дія"

Как отдать голос за участника

По правилам конкурса голосовать за представителя своей страны нельзя. В первом полуфинале смогут голосовать Франция, Италия и Германия, а также зрители этих стран-участниц.

По результатам жеребьевки граждане Украины смогут проголосовать только во втором полуфинале и финале песенного конкурса.

Для этого нужно отправить смс-сообщение на номер 7576 с номером наиболее понравившегося участника. Также можно проголосовать по программе Eurovision Song Contest.

Кто прошел в финал конкурса

В заключительную часть песенного действа попали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Норвегия, Сербия, Португалия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Финляндия.

Кроме того, автоматически в финал проходят страны-основательницы Евровидения. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания. В этом году в этот список добавляется Украина как победительница конкурса в прошлом году.

Какое место прочат Украине

Букмекеры "Евровидения" отдают Украине третье место на конкурсе. С предыдущими лидерами у украинцев достаточно большой разрыв с вероятностью победить в 6%. Интересно, что в начале Украина была на первом месте в рейтинге.

В настоящее время рейтинговая таблица выглядит так:

Швеция - 52%

Финляндия - 22%

Украина - 6%

Франция - 4%

Испания - 3%

Напомним, что украинская группа TVORCHI будет выступать с песней Heart of Steel 13 мая под номером 19.