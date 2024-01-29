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На Євробаченні 2024 неочікувано виступить ще одна країна, повернення якої не чекали: хто це

Ще одна країна приєдналася до Євробачення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

До пісенного конкурсу Євробачення 2024 приєднається країна, яка не брала участі в конкурсі понад 30 років. Йдеться про Люксембург.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис представниці Люксембургу в Instagram.

Люксембург повертається на Євробачення

27 січня Люксембург провів власний Національний відбір. За результатами голосування країну представить співачка Талі Голергант з піснею Fighter.

Люксембург вперше виступив на Євробаченні у 1956 році, коли конкурс тільки започаткували. У Люксембурга було дві перемоги поспіль - у 1972 та 1973 роках - і п'ять перших місць загалом.

Проте після 1993 року країна припинила участь у конкурсі. Це було пов'язано з низкою невдалих виступів у 1980-х і на початку 1990-х років.

 

Нацвідбір 2024 в Україні

Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. Глядачі, як і завжди, зможуть спостерігати за ним зі своїх телеекранів.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - "Палала"
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.

 

 

Раніше ми розповідали, кому букмекери прогнозують перемогу на Нацвідборі.

Слухайте також усі пісні учасників Нацвідбору 2024, щоб знайти свого фаворита.

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