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На Евровидении 2024 неожиданно выступит еще одна страна, возвращения которой не ожидали: кто это

Еще одна страна присоединилась к Евровидению (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

К песенному конкурсу Евровидения 2024 присоединится страна, которая не участвовала в конкурсе более 30 лет. Речь идет о Люксембурге.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост представительницы Люксембурга в Instagram.

Люксембург возвращается на Евровидение

27 января Люксембург провел собственный национальный отбор. По результатам голосования страну представит певица Тали Голергант с песней Fighter.

Люксембург впервые выступил на Евровидении в 1956 году, когда конкурс только начали. У Люксембурга было две победы подряд - в 1972 и 1973 годах - и пять первых мест в целом.

Однако после 1993 года страна прекратила участие в конкурсе. Это было связано с рядом неудачных выступлений в 1980-х и начале 1990-х годов.

 

Нацотбор 2024 в Украине

Финал Национального отбора состоится 3 февраля. Зрители, как всегда, смогут наблюдать за ним со своих телеэкранов.

Участники будут выступать в следующем порядке:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - "Палала"
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.

 

 

Раньше мы рассказывали, кому букмекеры прогнозируют победу на Нацотборе.

Слушайте также все песни участников Нацотбора 2024, чтобы найти своего фаворита.

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