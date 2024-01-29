На Евровидении 2024 неожиданно выступит еще одна страна, возвращения которой не ожидали: кто это

Люксембург возвращается на Евровидение

27 января Люксембург провел собственный национальный отбор. По результатам голосования страну представит певица Тали Голергант с песней Fighter.

Люксембург впервые выступил на Евровидении в 1956 году, когда конкурс только начали. У Люксембурга было две победы подряд - в 1972 и 1973 годах - и пять первых мест в целом.

Однако после 1993 года страна прекратила участие в конкурсе. Это было связано с рядом неудачных выступлений в 1980-х и начале 1990-х годов.

Нацотбор 2024 в Украине

Финал Национального отбора состоится 3 февраля. Зрители, как всегда, смогут наблюдать за ним со своих телеэкранов.

Участники будут выступать в следующем порядке:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - "Палала"

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.