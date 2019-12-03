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Евро-2020: как и где украинцы могут купить билеты

STYLERНовости спорта    03.12.2019 - 07:05
Евро-2020: как и где украинцы могут купить билеты
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

Билеты на матчи Евро-2020 стартуют в продаже уже 4 декабря

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Уже в среду, 4 декабря, стартуют продажи билетов на спортивное первенство. Сборная Украины проведет матч 14 июня со сборной Нидерландов в Амстердаме, 18 июня – матч с победителем плей-офф Лиги наций в Бухаресте, а также 22 июня – со сборной Австрии, там же – в Бухаресте. О том, как и где купить билеты на матчи, пишет УНИАН.

Билеты на матчи поделены на три ценовые категории: места на центральных трибунах, места на угловых трибунах и места за воротами. Билеты на матчи сборной Украины в Амстердаме стартуют от 50 евро. На центральной трибуне -185 евро.

Евро-2020: как и где украинцы могут купить билеты

uefa.com

На вторую игру, в Бухаресте – самые дешевые билеты будут стоить 30 евро, самые дорогие – 125 евро. Такая же ценовая политика будет и на третью игру, со сборной Австрии.

А вот цены на билеты на матчи 1/4 финала будут немного дороже – от 75 до 225 евро. Покупать все билеты нужно только на официальном сайте УЕФА, на остальных порталах – не стоит, так как это небезопасно. Стартует продажа билетов в среду, 4 декабря в 15:00 и продлится она до 18 декабря.

Евро-2020: как и где украинцы могут купить билеты

uefa.com

Это уже второй этап продажи билетов, первый был летом и было продано 1,5 миллиона билетов. Третий этап запланирован на апрель 2020 года.

Кроме того, УЕФА будет разыгрывать билеты. Для этого нужно подать заявку на приобретение билета и зарегистрироваться на официальном сайте УЕФА (можно использовать свой аккаунт в Facebook или Google). Данные нужно указывать латинскими буквами, так как они прописаны в загранпаспорте. Результаты электронной лотереи будут известны в январе. Заявки могут быть удовлетворены как частично, так и полностью. Тем, кому не повезет – УЕФА включит в лист ожидания и, если кто-то не выкупит свои билеты, их можно будет приобрести в течении 10 дней.

Еще одна услуга по продаже билетов – это раздел перепродажи на официальном сайте УЕФА для тех, кто купил билеты и не сможет приехать. Там можно будет продать приобретенные билеты по номинальной цене.

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