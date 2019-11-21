Два украинца попали в топ-100 лучших игроков отбора Евро-2020

Фото: Андрей Пятов (ffu.ua)

Лучшим в сборной стал вратарь Андрей Пятов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после завершения матчей квалификации на чемпионат Европы-2020 обнародовал рейтинг лучших футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Данный список составлен на основе выступлений игроков в Лиге наций, товарищеских матчах сборных и отборе на чемпионат Европы-2020.

В топ-100 сборную Украины представляют лишь два игрока: Андрей Пятов (19 место) и Руслан Малиновский (77 позиция). Еще один подопечный Андрея Шевченко - Николай Матвиенко находится на 114 позиции.

Лидером рейтинга стал нидерландский форвард Мемфис Депай. На второй строчке оказался еще один голландец Фрэнки де Йонг. Третье место у голкипера Англии Джордана Пикфорда.

Всего в топ-20 рейтинга нашлось место сразу шести представителей нидерландской сборной, которая уже точно будет соперником Украины в финальной части Евро-2020.