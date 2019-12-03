Євро 2020: як і де українці можуть придбати квитки

Ілюстративне фото (uefa.com)

Квитки на матчі Євро 2020 стартують у продажу вже 4 грудня

Евро 2020 пройде з 12 червня по 12 липня в 12 містах Європи. Вже в середу, 4 грудня, стартує продаж квитків на спортивну першість. Збірна України проведе матч 14 червня зі збірною Нідерландів в Амстердамі, 18 червня – матч з переможцем плей-офф Ліги націй у Бухаресті, а також 22 червня – зі збірною Австрії, там же – у Бухаресті.

Квитки на матчі поділені на три цінові категорії: місця на центральних трибунах, місця на кутових трибунах і місця за воротами. Квитки на матчі збірної України в Амстердамі стартують від 50 євро. На центральній трибуні -185 євро.

uefa.com

На другу гру, у Бухаресті – найдешевші квитки будуть коштувати 30 євро, найдорожчі – 125 євро. Така ж цінова політика буде і на третю гру зі збірною Австрії.

А ось ціни на квитки на матчі 1/4 фіналу будуть трохи дорожче – від 75 до 225 євро. Купувати всі квитки потрібно тільки на офіційному сайті УЄФА, на інших порталах – не варто, так як це небезпечно. Стартує продаж квитків у середу, 4 грудня о 15:00 і триватиме до 18 грудня.

uefa.com

Це вже другий етап продажу квитків, перший був влітку і було продано 1,5 мільйона квитків. Третій етап запланований на квітень 2020 року.

Крім того, УЄФА буде розігрувати квитки. Для цього потрібно подати заявку на придбання квитка і зареєструватися на офіційному сайті УЄФА (можна використовувати свій акаунт Facebook або Google). Дані потрібно вказувати латинськими літерами, так як вони прописані в закордонному паспорті. Результати електронної лотереї будуть відомі в січні. Заявки можуть бути задоволені як частково, так і повністю. Тим, кому не пощастить – УЄФА включить в лист очікування і, якщо хтось не викупить свої квитки, їх можна буде придбати протягом 10 днів.

Ще одна послуга з продажу квитків – це розділ перепродажу на офіційному сайті УЄФА для тих, хто купив квитки і не зможе приїхати. Там можна буде продати придбані квитки за номінальною ціною.