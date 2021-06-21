ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Євро 2020: весь літак разом з дружинами українських футболістів співав "Червону руту" і гімн

Новость на русском →
Понеділок 21 червня 2021 18:34
Євро 2020: весь літак разом з дружинами українських футболістів співав "Червону руту" і гімн Колаж РБК-Україна: вболівальники в літаку підтримали футболістів піснями
Автор: Роман Мирончук

Збірна України сьогодні, 21 червня, зіграє свій завершальний матч групового етапу на Євро 2020. Підтримати нашу команду в Румунії вирушили не тільки звичайні уболівальники, але і дружини футболістів.

У літаку вони все співали "Червону руту" і гімн України. Відео опубліковано в мережі.

Серед других половинок футболістів були помічені дружини Тараса Степаненко, Андрія Пятова, Миколи Матвієнко, Романа Яремчука та Сергія Кривцова.

"Душевний політ", - написала Юлія Кривцова в Instagram.

Євро 2020: весь літак разом з дружинами українських футболістів співав &quot;Червону руту&quot; і гімн

Скріншот з Instagram

Коли початок матчу і де дивитися

Матч Україна - Австрія відбудеться в Бухаресті на Національному стадіоні у понеділок, 21 червня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. Транслювати гру будуть телеканали "Україна" та "Футбол 2".

Які шанси на перемогу нашої збірної

У букмекерських конторах переможцем матчу Україна - Австрія вважають підопічних Андрія Шевченка. Перемогу України в цьому поєдинку оцінюють коефіцієнтом 3,53.

Перемога збірної Австрія йде з коефіцієнтом 3,93. А шанси на нічию розцінюють коефіцієнтом 2,05.

З яким рахунком українцям потрібно зіграти для виходу в плей офф

Україна в грі з Австрією влаштує і перемога, і нічия. Якщо ж збірна пройде в плей офф, то в 1/8 нас чекає збірна Італії.

Нагадаємо, українці навчили австрійців пісні про Путіна.

Ми також писали про те, що футбольний коментатор Вадим Скічко розповів, які шанси в України здобути перемогу в сьогоднішньому матчі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол евро 2020
LITE
Синоптики розповіли, де сьогодні пройдуть дощі
Синоптики розповіли, де сьогодні пройдуть дощі