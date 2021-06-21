Євро 2020: весь літак разом з дружинами українських футболістів співав "Червону руту" і гімн

Збірна України сьогодні, 21 червня, зіграє свій завершальний матч групового етапу на Євро 2020. Підтримати нашу команду в Румунії вирушили не тільки звичайні уболівальники, але і дружини футболістів.

У літаку вони все співали "Червону руту" і гімн України. Відео опубліковано в мережі.

Серед других половинок футболістів були помічені дружини Тараса Степаненко, Андрія Пятова, Миколи Матвієнко, Романа Яремчука та Сергія Кривцова.

"Душевний політ", - написала Юлія Кривцова в Instagram.

Скріншот з Instagram

Коли початок матчу і де дивитися

Матч Україна - Австрія відбудеться в Бухаресті на Національному стадіоні у понеділок, 21 червня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. Транслювати гру будуть телеканали "Україна" та "Футбол 2".

Які шанси на перемогу нашої збірної

У букмекерських конторах переможцем матчу Україна - Австрія вважають підопічних Андрія Шевченка. Перемогу України в цьому поєдинку оцінюють коефіцієнтом 3,53.

Перемога збірної Австрія йде з коефіцієнтом 3,93. А шанси на нічию розцінюють коефіцієнтом 2,05.

З яким рахунком українцям потрібно зіграти для виходу в плей офф

Україна в грі з Австрією влаштує і перемога, і нічия. Якщо ж збірна пройде в плей офф, то в 1/8 нас чекає збірна Італії.