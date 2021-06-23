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Євро 2020: букмекери дали прогноз, чи вийде Україна в плей-офф

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Середа 23 червня 2021 20:14
Євро 2020: букмекери дали прогноз, чи вийде Україна в плей-офф Фото: збірна України по футболу (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Роман Мирончук

Збірна України зіграла кінцевий матч групового етапу на Євро 2020. Останнім суперником була збірна Австрії, яка виграла з рахунком 1:0. Для виходу з другого місця українців влаштовувала навіть нічия. Теоретично в нашої команди ще є шанси пройти далі з третього місця. При цьому спортивні аналітики також так думають.

Підопічні Андрія Шевченка набрали 3 очки після трьох ігор. Україна забила 4 голи і пропустила 5.

Євро 2020: букмекери дали прогноз, чи вийде Україна в плей-офф

Скріншот з uefa.com

У компанії Parimatch вважають, що збірна України пройде далі.

На те, що Україна вийде з групи йде коефіцієнт 1,75.

А ось те, що не пройде оцінюється у 2,08.

Євро 2020: букмекери дали прогноз, чи вийде Україна в плей-офф

Скріншот з parimatch.com

Зазначимо, що сьогодні, 23 червня, пройдуть ігри в групах E і F. Після чого стануть відомі всі, хто пройшов в 1/8 фіналу Євро 2020. Надії нашої команди головним чином пов'язані з групою E.

Збірну України влаштує ситуація, при якій Швеція не програє Польщі, а Іспанія і Словаччина не зіграють внічию. Зазначимо, що їх гри вже йдуть, вони почалися о 19:00 за київським часом.

Євро 2020: букмекери дали прогноз, чи вийде Україна в плей-офф

Скріншот з uefa.com

Також збірна України вийде в плей-офф, якщо в групі F Португалія значно програє Франції (з різницею в три м'ячі і більше), а Німеччина обіграє Угорщину. Матчі команд розпочнуться о 22:00.

Євро 2020: букмекери дали прогноз, чи вийде Україна в плей-офф

Скріншот з uefa.com

Де дивитися футбол

Ігри Євро 2020 транслюються на телеканалах "Україна" і "Футбол 1,2".

Нагадаємо, весь літак разом з дружинами українських футболістів співав "Червону руту" і гімн України дорогою до Румунії.

Ми також писали про те, що українці навчили австрійців пісні про Путіна.

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евро 2020 Футбол
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