Євро 2020: букмекери дали прогноз, чи вийде Україна в плей-офф

Збірна України зіграла кінцевий матч групового етапу на Євро 2020. Останнім суперником була збірна Австрії, яка виграла з рахунком 1:0. Для виходу з другого місця українців влаштовувала навіть нічия. Теоретично в нашої команди ще є шанси пройти далі з третього місця. При цьому спортивні аналітики також так думають.

Підопічні Андрія Шевченка набрали 3 очки після трьох ігор. Україна забила 4 голи і пропустила 5.

Скріншот з uefa.com

У компанії Parimatch вважають, що збірна України пройде далі.

На те, що Україна вийде з групи йде коефіцієнт 1,75.

А ось те, що не пройде оцінюється у 2,08.

Скріншот з parimatch.com

Зазначимо, що сьогодні, 23 червня, пройдуть ігри в групах E і F. Після чого стануть відомі всі, хто пройшов в 1/8 фіналу Євро 2020. Надії нашої команди головним чином пов'язані з групою E.

Збірну України влаштує ситуація, при якій Швеція не програє Польщі, а Іспанія і Словаччина не зіграють внічию. Зазначимо, що їх гри вже йдуть, вони почалися о 19:00 за київським часом.

Скріншот з uefa.com

Також збірна України вийде в плей-офф, якщо в групі F Португалія значно програє Франції (з різницею в три м'ячі і більше), а Німеччина обіграє Угорщину. Матчі команд розпочнуться о 22:00.

Скріншот з uefa.com

Де дивитися футбол

Ігри Євро 2020 транслюються на телеканалах "Україна" і "Футбол 1,2".