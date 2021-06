Украина - Австрия: реакция сети на непростой матч

Жены украинских футболистов на стадионе в Бухаресте (фото: instagram.com/uafukraine)

Перед началом игры болельщики на стадионе фантастически исполнили гимн Украины.

WHAT AN ANTHEM RENDITION THAT WAS



Ukraine surely will be riled up for the win today with this support in the house



pic.twitter.com/KL1p1GX0rT