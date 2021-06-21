Украина - Австрия: реакция сети на непростой матч

Сегодня, 21 июня, сборная Украины сыграла заключительный матч группового этапа на Евро 2020. Наша команда встретилась со сборной Австрии в столице Румынии Бухаресте. Украинцы проиграли со счетом 0:1 Для выхода со второго места Украине достаточно было ничьи. В украинской команды теоретически еще есть шанс на продолжение своего выступления на Евро 2020, но все зависит уже не от нас.

Жены украинских футболистов на стадионе в Бухаресте (фото: instagram.com/uafukraine)

Перед началом игры болельщики на стадионе фантастически исполнили гимн Украины.

WHAT AN ANTHEM RENDITION THAT WAS



Ukraine surely will be riled up for the win today with this support in the house



pic.twitter.com/KL1p1GX0rT — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 21, 2021

В первом тайме первый гол в матче забила сборная Австрии. Это произошло на 21 минуте. Угловой австрийцев стал результативным. Баумгартнер опередил Забарного и подошвой переправил мяч в ворота Бущана.

Отметим, что много украинских болельщиков собрались смотреть игру на Спортивной площади в Киеве, где матч транслировался на больших экранах.

Футбольные болельщики собрались на Спортивной площади в Киеве (фото: Telegram-канал "Типичный Киев".

Пользователи сети прокомментировали матч.