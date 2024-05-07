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"Мені страшно": Євгенія Емеральд висловилася про нові стосунки після скандального розлучення

Євгенія Емералд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня військовослужбовиця Євгенія Емеральд зізналася, чи відкрите її серце до нових стосунків після розірвання шлюбу, в якому вона страждала від домашнього насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості в програмі "Тур зірками".

Чи готова Євгенія до нових стосунків

Зі слів поліцейської у декреті, у неї, які і в кожної жінки, яка пережила домашнє насильство, є певний страх перед майбутніми стосунками.

Зараз, зізналася Емеральд, вона нарешті щаслива, однак на цей стан їй потрібен був час і колишня військовослужбовиця проробила важку роботу над собою.

"Весь цей досвід мені дав зрозуміти, що жінка буде повноцінною не лише тоді, коли вона у стосунках. Вона спочатку має стати щасливою повноцінно наодинці із собою, і цей досвід мені це дав. Тому так, мені страшно", - зізналася Емеральд.

"Я зараз поки що не відкрита до нових стосунків і я відверто кажу про те, що мені потрібен час. Але в майбутньому я не закрита", - додала вона.

 

Нагадаємо, ще нещодавно Євгенія була заміжня за захисником Євгеном Стипанюком.

Колишнє подружжя познайомилося на фронті. Згодом знаменитість завагітніла і в них народилася донька Афіна.

Вже через рік пара зі скандалом розлучилася. Поліцейська у декреті звинуватила свого чоловіка у погрозах і фізичному насильстві, а також заявила про його проблеми з алкоголем.

Згодом Стіпанюк видав, що Емеральд зраджувала йому. Проте вона спростувала ці твердження і навіть взяла участь у програмі "Говорить Україна", де успішно пройшла тест на детекторі брехні.

У жовтні 2023 року Євгенія повідомила, що її колишній чоловік намагався її вбити. 

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Євгенія ЕмеральдСтосунки