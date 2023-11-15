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"Я просто доброволець": Емеральд пояснила, чому вона більше не снайперка

Україна, Середа 15 листопада 2023 10:04
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"Я просто доброволець": Емеральд пояснила, чому вона більше не снайперка Сьогодні Євгенія Емеральд - поліцейська в декреті (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Юлія Гаюк

З початку повномасштабної війни РФ українці чули про Євгенію Емеральд як про снайперку. Однак дещо пізніше в суспільстві почали виникати питання, чому військова показує обличчя та відверто розповідає про свій досвід війни.

В інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) Євгенія Емеральд спростувала міф про снайперку та пояснила, що з ним не так.

"Лише у фільмах показують, що снайпер зобов'язаний ховати обличчя. Це вибір кожної людини. Мені дуже не подобається, коли суспільство чіпляється до снайперів, наче це єдині, кому загрожує небезпека. Усім вона загрожує, ким би не був військовий", - каже ексвійськова.

Євгенія додає, що вирішила себе "підставити", адже майже з перших днів повномасштабного вторгнення показувала в соціальних мережах свій воєнний шлях.

Потім вона розпочала службу в штурмовому полку Нацполіції "Сафарі". Там командування ухвалило рішення, що зброя Емеральд матиме 308 калібр.

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Євгенія Емеральд заявила, що вона не є снайпером (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

"Отак все просто. Я просто доброволець. Я не сертифікований снайпер. Я була просто бізнес-вумен. Так, справді в мене є військова освіта, так, у мене є посвідчення офіцера запасу ЗСУ. Але потім я змінила його на поліцейське посвідчення, де зазначено, що я рядовий поліцейський", - пояснює жінка.

За її словами, набагато більш вагому роль тоді відігравала служба за законом. Разом із тим Євгенія закликала ЗМІ більше не представляти її як снайперку.

Хто така Євгенія Емеральд

До 24 лютого 2022 року колишня військова займалася ювелірним бізнесом. Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України Євгенія добровільно стала на захист держави, оскільки була військовозобов'язаною.

Відомий також її позивний - "Жанна Д'Арк". Проте Емеральд не вважає, що заслуговувала на нього раніше.

"Я не дуже заслуговувала називатися Жанною Д'Арк, тому що своїм військовим шляхом я не пишаюся. Я не зробила так багато, як про це писала преса. Зараз я з гордістю можу себе назвати українською Жанною Д'Арк у тилу. Я думаю, що на це вже заслужила", - вважає поліцейська в декреті.

Читайте велике інтерв'ю Євгенії Емеральд РБК-Україна про фізичне насилля вдома, ідеальну картинку в соцмережах, наміри позбавлення батьківських прав і державні проблеми у боротьбі з домашнім насиллям.

Нагадаємо також, що Євгенія Емеральд заявила про зґвалтування у 14 років.

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Євгенія Емеральд Війна в Україні