Євгенія Емеральд розповіла про власні політичні амібіції: "не буду стверджувати, що мене там не буде"

Після розголосу власної історії Євгенія Емеральд почала активно говорити про проблему домашнього насилля в Україні. Ба більше - колишня військова ділиться, що вже бере участь у певних змінах у державі, хоча й не розповідає деталі.

Чи є в Євгенії політичні амбіції, вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Емеральд пригадує, що раніше справді мала політичні амбіції. Проте заглибившись у це питання, зрозуміла, що це не для неї. З огляду на теперішню ситуацію у своєму житті Євгенії каже, що дуже багато людей пророчать політику.

"Зараз казати щось про політику не можу. Я не буду стверджувати, що мене точно там не буде. Я не знаю, це життя. Мені важливо змінювати. Наразі я не бувши політиком впроваджую зміни, й мене це повністю влаштовує. Додаткові статуси мені не потрібні", - сказала вона.

Однак попри це жінка однозначно планує пов'язати своє життя з боротьбою проти домашнього насилля.

"Планів дуже багато. Я напишу книгу "З жінкою так не можна". Усе, що стосується цієї теми, я в ній буду. Я думаю, що нам вдасться знизити відсоток усього цього", - переконує Євгенія.

Крім того, вона налаштовна довести справу зі Стипанюком до логічного завершення, щоб показати іншим жінкам, що справедливість існує.