"Мне страшно": Евгения Эмеральд высказалась о новых отношениях после скандального развода

Готова ли Евгения к новым отношениям

По словам полицейской в декрете, у нее, как и у каждой женщины, пережившей домашнее насилие, есть определенный страх перед будущими отношениями.

Сейчас, призналась Эмеральд, она наконец счастлива, однако на это состояние ей нужно было время и бывшая военнослужащая проделала тяжелую работу над собой.

"Весь этот опыт мне дал понять, что женщина будет полноценной не только тогда, когда она в отношениях. Она сначала должна стать счастливой полноценно наедине с собой, и этот опыт мне это дал. Поэтому да, мне страшно", - призналась Эмеральд.

"Я сейчас пока не открыта к новым отношениям и я откровенно говорю о том, что мне нужно время. Но в будущем я не закрыта", - добавила она.

Напомним, еще недавно Евгения была замужем за защитником Евгением Стипанюком.

Бывшие супруги познакомились на фронте. Впоследствии знаменитость забеременела и у них родилась дочь Афина.

Уже через год пара со скандалом развелась. Полицейская в декрете обвинила своего мужа в угрозах и физическом насилии, а также заявила о его проблемах с алкоголем.

Впоследствии Стипанюк выдал, что Эмеральд изменяла ему. Однако она опровергла эти утверждения и даже приняла участие в программе "Говорит Украина", где успешно прошла тест на детекторе лжи.

В октябре 2023 года Евгения сообщила, что ее бывший муж пытался ее убить.