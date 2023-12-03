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Євгенія Емеральд сильно травмувалася: "Був больовий шок"

Євгенія Емералд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Іванна Пашкевич

Поліцейська у декреті Євгенія Емеральд впала на льоду і сильно травмувалася. За словами ексвійськової, у неї був больовий шок.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram жінки.

Євгенія Емеральд сильно травмувалася

Колишня українська захисниця розповіла, що у результаті падіння у неї з’явилася сильна гематома на коліні.

Євгенія Емералд травмувалася на льоду (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

"Хочу розповісти історію, яка зі мною вчора (2 грудня – прим. ред.) сталася. Я впала на льоду, дуже сильно коліном вдарилася. Мені навіть здається, що в мене був якийсь больовий шок", - поділилася Євгенія.

Також вона додала, що раніше вже травмувала це коліно, коли каталась на сноубордах.

"Вдарилася тим коліном, де в мене була дуже сильна травма. Я колись дуже сильно на сноуборді впала, тоді дала обіцянку, що більше ніколи не стану на сноуборд. Насправді ходити можу, а стояти на колінках не можу. Гематома і синці…Цікаво, чи зможу боксом займатися, бо це права нога - основна для ударів", - поділилась Емеральд.

Євгенія Емералд травмувалася на льоду (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Ексвійськова також зізналась, що останнім часом у неї часто трапляються неприємні інциденти.

Однак вона переконана, що "це її так випробовують на міцність".

"Останнім часом то я падаю, то я в якихось синцях, то в мене щось з рук летить, машина не працює. Це, мабуть, все ж таки перед днем народженням. Це мене так випробують на міцність", - сказала Емеральд.

Євгенія Емералд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Раніше Емеральд пояснила, чому вона більше не снайперка.

Також Євгенія розповідала про власні політичні амібіції.

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Євгенія Емеральдзвезды шоу-бизнеса