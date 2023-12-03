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Евгения Эмеральд сильно травмировалась: "Был болевой шок"

Евгения Эмералд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Иванна Пашкевич

Полицейская в декрете Евгения Эмеральд упала на льду и сильно травмировалась. По словам экс-военной, у нее был болевой шок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram женщины.

Евгения Эмеральд сильно травмировалась

Бывшая украинская защитница рассказала, что в результате падения у нее появилась сильная гематома на колене.

Евгения Эмералд травмировалась на льду (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

"Хочу рассказать историю, которая со мной вчера (2 декабря - прим. ред.) случилась. Я упала на льду, очень сильно коленом ударилась. Мне даже кажется, что у меня был какой-то болевой шок", - поделилась Евгения.

Также она добавила, что раньше травмировала это колено, когда каталась на сноубордах.

"Ушиблась тем коленом, где у меня была очень сильная травма. Я когда-то очень сильно на сноуборде упала, тогда дала обещание, что больше никогда не стану на сноуборд. На самом деле ходить могу, а стоять на коленках не могу. Гематома и синяки... Интересно, смогу ли боксом заниматься, потому что это правая нога - основная для ударов", - поделилась Эмеральд.

Евгения Эмералд травмировалась на льду (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Экс-военная также призналась, что в последнее время у нее часто случаются неприятные инциденты.

Однако она убеждена, что "это ее так испытывают на прочность".

"В последнее время то я падаю, то я в каких-то синяках, то у меня что-то из рук летит, машина не работает. Это, пожалуй, все-таки перед днем рождения. Это меня так испытают на прочность", - сказала Эмеральд.

Евгения Эмералд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Раньше Эмеральд объяснила, почему она больше не снайперша.

Также Евгения рассказывала о собственных политических амибициях.

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