Євгенія Емеральд розповіла про "маленьку перемогу". Її колишній не зможе бачитися з донькою

Колишня військова Євгенія Емеральд розповіла про те, що її екс-чоловік Євген Стипанюк може отримати заборону на спілкування з їхньою спільною донькою. Вже скоро відбудеться нове засідання суду, а поки її екс-обранець не отримав можливості на зустрічі з дитиною.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Емеральд розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Емеральд судиться з чоловіком

Колишня військова розповіла, що учора відбулося засідання комісії Служби у справах дітей та сім'ї Дарницької райдержадміністрації. Там було розглянуто справу щодо встановлення графіку або можливості Стипанюка бачитися з донькою.

"Як відомо, по Стипанюку відкрито два кримінальних провадження щодо замаху на моє життя та погроз моєму життю і здоров'ю. Також Міноборони проводить розслідування щодо його приналежності до військової служби, а до суду подано позов щодо припису заборони його наближення до мене та доньки", - пояснила Емеральд.

Емеральд розповіла про перші успіхи (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Стипанюк може отримати повну заборону на спілкування з дитиною

Також жінка розповіла, що під час засідання комісія одностайно проголосувала за те, щоб Стипанюк не мав жодного графіка та якихось певних годин для спілкування з донькою. За словами Емеральд, скоро мають призначити ще одне засідання.

"Якщо ж ми виграємо суд щодо припису заборони наближення до півроку, це автоматично заборонить Стипанюку наближатися до мене та дитини. Перша маленька перемога у відстоюванні нашої гідності та безпеки! Віримо в українське законодавство!" - написала колишня військова.

Емеральд та Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Розлучення Емеральд та Стипанюка - що відомо

На початку жовтня Емеральд оголосила про розлучення з військовим. Вона заявила, що Стипанюк їй погрожує. Окрім цього, з'явилася інформація про те, що колишній чоловік Емеральд сидів у Києві, а отримував найвищу зарплату у ЗСУ.

Після цього на жінку було скоєно замах. Потім Емеральд розповіла, що проти Стипанюка ведуть розслідування.