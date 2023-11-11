Євгенія Емеральд розповіла про "маленьку перемогу". Її колишній не зможе бачитися з донькою
Колишня військова Євгенія Емеральд розповіла про те, що її екс-чоловік Євген Стипанюк може отримати заборону на спілкування з їхньою спільною донькою. Вже скоро відбудеться нове засідання суду, а поки її екс-обранець не отримав можливості на зустрічі з дитиною.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Емеральд розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Емеральд судиться з чоловіком
Колишня військова розповіла, що учора відбулося засідання комісії Служби у справах дітей та сім'ї Дарницької райдержадміністрації. Там було розглянуто справу щодо встановлення графіку або можливості Стипанюка бачитися з донькою.
"Як відомо, по Стипанюку відкрито два кримінальних провадження щодо замаху на моє життя та погроз моєму життю і здоров'ю. Також Міноборони проводить розслідування щодо його приналежності до військової служби, а до суду подано позов щодо припису заборони його наближення до мене та доньки", - пояснила Емеральд.
Емеральд розповіла про перші успіхи (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Стипанюк може отримати повну заборону на спілкування з дитиною
Також жінка розповіла, що під час засідання комісія одностайно проголосувала за те, щоб Стипанюк не мав жодного графіка та якихось певних годин для спілкування з донькою. За словами Емеральд, скоро мають призначити ще одне засідання.
"Якщо ж ми виграємо суд щодо припису заборони наближення до півроку, це автоматично заборонить Стипанюку наближатися до мене та дитини. Перша маленька перемога у відстоюванні нашої гідності та безпеки! Віримо в українське законодавство!" - написала колишня військова.
Емеральд та Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Розлучення Емеральд та Стипанюка - що відомо
На початку жовтня Емеральд оголосила про розлучення з військовим. Вона заявила, що Стипанюк їй погрожує. Окрім цього, з'явилася інформація про те, що колишній чоловік Емеральд сидів у Києві, а отримував найвищу зарплату у ЗСУ.
Після цього на жінку було скоєно замах. Потім Емеральд розповіла, що проти Стипанюка ведуть розслідування.
Нагадаємо, раніше ми також розповідали, що колишня військова відреагувала на нумерологічний розклад щодо свого розлучення.
Окрім цього, вже стало відомо, що Емеральд шокувала новою заявою про чоловіка