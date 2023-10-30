На снайперку Емеральд скоєно замах: перші подробиці

Снайперка Євгенія Емеральд, яка нещодавно оголосила про розлучення з Євгеном Стіпанюком та розповіла, що він сидить у Києві, але має найвищу зарплату ЗСУ , зробила заяву. Вона повідомила, що на неї було скоєно замах.

Замах на Емеральд - що цьому передувало

Снайперка розповіла, що вона дала нове велике інтерв'ю, на яке було запрошено ще одну дівчину, яка колись перебувала у стосунках зі Стипанюком. Це трималося у секреті. Але днями Емеральд дізналася, що та дівчина почала отримувати погрози.

Невідомі писали, що передають "вітання від Євгеші". Також вони намагалися залякати дівчину й стверджували, що її та усіх інших "замочать".

Емеральд показала погрози, які отримала колишня дівчина Стипанюка (скріншот)

Замах на Емеральд - що відомо

Сьогодні ж снайперка розповіла, що 29 жовтня на неї та її охоронця невідомі скоїли замах на вбивство. При цьому Емеральд заявила, що це робили "Стипанюк та його компашка".

"З нами усе добре. Також усе вже на експертизі. Заяви написано. Люди, щоб ви зрозуміли ціну правду", - заявила Емеральд.

Емеральд про замах (скріншот)

При цьому вона звернулася до підписників та попросила не питати її про те, чи серйозно вона каже про замах. Снайперка запевняє, що усе вже зафіксовано правоохоронцями, а сама вона була до цього готова.

"Не треба мене жаліти. Я знала, на що йду. Я навіть готувалася до того, що можливо таке буде, що десь у лісі мене знайдуть. Я повністю беру на себе відповідальність", - наголосила Емеральд.

Скандальне розлучення снайперки Емеральд

Військова, яка звинувачує колишнього у насильстві, вже розповідала, що через Стипанюка вона ледь не втратила дитину. Також снайперка повідомляла, що на зв'язок із нею вийшла жінка, яка знайома з її екс-обранцем, та він її нібито зґвалтував у лісі.

На тлі скандалу Емеральд погрожують "злити" інтимні відео з її участю. Сама вона каже, що її нічого не зупинить, тому що вона хоче розкрити усю правду про колишнього.