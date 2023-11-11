Евгения Эмеральд рассказала о "маленькой победе". Ее бывший не сможет видеться с дочерью
Бывшая военная Евгения Эмеральд рассказала о том, что ее экс-супруг Евгений Стипанюк может получить запрет на общение с их общей дочерью. Уже скоро состоится новое заседание суда, а пока его экс-избранник не получил возможностей встречаться с ребенком.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Эмеральд рассказала на своей странице в Instagram.
Эмеральд судится с мужем
Бывшая военная рассказала, что вчера прошло заседание комиссии Службы по делам детей и семьи Дарницкой райгосадминистрации. Там было рассмотрено дело по установлению графика или возможности Стипанюка видеться с дочерью.
"Как известно, по Стипанюку открыто два уголовных производства по покушению на мою жизнь и угрозам моей жизни и здоровью. Также Минобороны проводит расследование его принадлежности к военной службе, а в суд подан иск о предписании запрета на его приближения ко мне и дочери" , - объяснила Эмеральд.
Эмеральд рассказала о первых успехах (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Стипанюк может получить полный запрет на общение с ребенком
Также женщина рассказала, что во время заседания комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы у Стипанюка не было никакого графика и каких-то определенных часов для общения с дочерью. По словам Эмеральд, скоро должны назначить еще одно заседание.
"Если же мы выиграем суд по предписанию запрета на приближение до полугода, это автоматически запретит Стипанюку приближаться ко мне и ребенку. Первая маленькая победа в отстаивании нашего достоинства и безопасности! Верим в украинское законодательство!" - написала бывшая военная.
Эмеральд и Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Развод Эмеральд и Стипанюка - что известно
В начале октября Эмеральд объявила о разводе с военным. Она заявила, что Стипанюк ей угрожает. Кроме того, появилась информация о том, что бывший муж Эмеральд сидел в Киеве, а получал самую высокую зарплату в ВСУ.
После этого на женщину было совершено покушение. Затем Эмеральд рассказала, что против Стипанюка ведутся расследования.
Напомним, ранее мы также рассказывали, что бывшая военная отреагировала на нумерологический разбор своего развода.
Кроме того, уже стало известно, что Эмеральд шокировала новым заявлением о бывшем муже.