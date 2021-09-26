Евгений Клопотенко рассказал, планирует ли жениться

Евгений Клопотенко поделился подробностями своей личной жизни. От известного украинского повара сходят с ума много украинских женщин. При этом Евгений признался, что у него сейчас нет никаких серьезных отношений.
Об этом он рассказал в программе "Світське життя" на телеканале "1+1".
Клопотенко пошутил, что уже не дождется того дня, когда женится.
"Да я уже жду своей свадьбы. Я открываю свой календарь каждый день, просыпаюсь и смотрю, что мне надо сделать сегодня. Пока в календаре свадьбы нет", - заявил он.
Победитель шоу "МастерШеф" признался, что он не против того, чтобы познакомиться с девушкой в сети. По его словам, в интернете знакомиться намного проще, чем в реальной жизни.
"Если раньше мне нужно было идти в бар, то сейчас я могу зайти в соцсети и поставить сердечко", - пошутил Евгений.
Евгений Клопотенко рассказал о своей личной жизни (видео: YouTube)
Напомним, Клопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет. Кулинар добавил особый ингредиент - это особый соус. При этом он советует котлеты запечь в духовке.
Евгений разместил рецепт мясного блюда и его пошаговое приготовление кулинар на своем сайте.
Ранее Клопотенко поделился с украинцами рецептом очень простого яблочного пирога, тесто в котором сделано на основе кефира.