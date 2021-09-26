Евгений Клопотенко рассказал, планирует ли жениться

Клопотенко пошутил, что уже не дождется того дня, когда женится.

"Да я уже жду своей свадьбы. Я открываю свой календарь каждый день, просыпаюсь и смотрю, что мне надо сделать сегодня. Пока в календаре свадьбы нет", - заявил он.

Победитель шоу "МастерШеф" признался, что он не против того, чтобы познакомиться с девушкой в сети. По его словам, в интернете знакомиться намного проще, чем в реальной жизни.

"Если раньше мне нужно было идти в бар, то сейчас я могу зайти в соцсети и поставить сердечко", - пошутил Евгений.

Евгений Клопотенко рассказал о своей личной жизни (видео: YouTube)