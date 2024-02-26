Євген Кот і його вагітна дружина розповіли, де народжуватимуть первістка

Де подружжя планує народжувати дитину

Так, пара зізналася, що планує народжувати малюка в Україні, хоча пологовий будинок ще не обрала.

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

"З пологовим будинком ми ще не визначилися, але точно підберемо для себе найкращий і найкомфортніший варіант. Сто відсотків - це буде в Україні, нам нецікаво народжувати десь за кордоном, хочемо, щоби це було вдома, на рідній землі", - розповіла Наталія.

"У нас чудові лікарі, у нас багато можливостей зробити це безпечно. І завжди є, у разі чого, рідні люди поруч", - продовжила вона.

Також обраниця учасника "Танців із зірками" додала, що у них з чоловіком будуть партнерські пологи.

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

"Ми народжуватимемо разом, будуть партнерські пологи. Будемо танцювати, співати в цей момент, знімати контент. І потім з цього сміятися", - зазначила кохана хореографа.

Наразі зіркове подружжя збирається зареєструватися на курси для майбутніх батьків і готується до вечірки, на якій вони дізнаються стать майбутньої дитини.