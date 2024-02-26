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Евгений Кот и его беременная жена рассказали, где будут рожать первенца

Евгений Кот с супругой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Иванна Пашкевич

Хореограф Евгений Кот и его жена, чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева, рассекретили, в какой стране будут рожать первенца и будут ли роды партнерскими.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью пары в "Insider.ua".

Где супруги планируют рожать ребенка

Так, пара призналась, что планирует рожать малыша в Украине, хотя роддом еще не выбрала.

Евгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)

"С роддомом мы еще не определились, но точно подберем для себя самый лучший и комфортный вариант. Сто процентов - это будет в Украине, нам неинтересно рожать где-то за границей, хотим, чтобы это было дома, на родной земле", - рассказала Наталья.

"У нас замечательные врачи, у нас много возможностей сделать это безопасно. И всегда есть, в случае чего, родные люди рядом", - продолжила она.

Также избранница участника "Танців із зірками" добавила, что у них с мужем будут партнерские роды.

Евгений Кот с супругой (фото: instagram.com/kot_jenya)

"Мы будем рожать вместе, будут партнерские роды. Будем танцевать, петь в этот момент, снимать контент. И потом с этого смеяться", - отметила возлюбленная хореографа.

Сейчас звездные супруги собираются зарегистрироваться на курсы для будущих родителей и готовятся к вечеринке, на которой они узнают пол будущего ребенка.

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