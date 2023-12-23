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Євген Клопотенко відповів, скільки коштують його послуги кухаря вдома у замовника

Субота 23 грудня 2023 21:36
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Євген Клопотенко відповів, скільки коштують його послуги кухаря вдома у замовника Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий ресторатор Євген Клопотенко розсекретив, який гонорар він просить за його послуги кухаря вдома у замовника. Сума чимала!

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зіркового кулінара для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Деталі

Для того, щоб ресторатор на вашій кухні приготував свої фірмові страви, доведеться "влетіли в копієчку". Мова йде про 250 тисяч гривень.

Євген Клопотенко відповів, скільки коштують його послуги кухаря вдома у замовника

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

"Ми поставили з компанією ціну 250 тисяч гривень. Тому замовляють нечасто. Мене два рази замовляли, але це конфіденційна інформація. Це були от саме люди, які не дуже мене знали, вони сказали, що я персонал, що обслуговує", - поділився шеф-кухар.

"Але до них приходили друзі з-за кордону і говорили, що хочуть замовити цього шефа. А вони навіть не знали хто я, бо я для них надто низький рівень", - додав він.

Євген Клопотенко відповів, скільки коштують його послуги кухаря вдома у замовника

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

За словами Євгена, якби не війна, ціна на таку послугу значно б відрізнялась.

"Я ставлю високу ціну через те, щоб менше їздити і менше робити. Якщо я поставлю цінник 10 тисяч гривень, то я тільки це й робитиму. У мене не буде часу на інші справи. Якби не було війни, я б поставив 15 тисяч доларів. Я поставив дорого - якщо ти реально бачиш в цьому цінність. Якщо ти хочеш поїсти смачно - поклич іншого крутого кухаря за 50 тисяч гривень", - наголосив Клопотенко.

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