"Назвали брехухою": відома журналістка розкрила деталі скандалу з Анатолієм Анатолічем та його жінкою

Відома журналістка та блогерка Аліна Доротюк розповіла про скандал з ведучим Анатолієм Анатолічем та його дружиною Юлою. Тоді її назвали "брехухою та маніпуляторкою".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Доротюк розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на її YouTube-каналі.

Що про скандал думає журналістка

За словами Доротюк, цей скандал стався декілька місяців тому.

"Я не зрозуміла, що це було. Тому що у нас є переписка. Я її просто не стала оприлюднювати, коли я його запросила на інтерв'ю, щоб подискутувати на тему, з якою я була незгодна. А потім з'явився величезний допис і звинувачення мене в недожурналістиці, в недо-чомусь, у непорядності, мене назвали брехухою і маніпуляторкою", - пригадала журналістка.

При цьому Доротюк пояснила, що завжди поважала Анатоліча та його родину. Але вона не знає, чому у конфлікт втрутилася Юла.

"Я не зрозуміла, чому це його дружина зробила, а не він. Тобто я прекрасно абсолютно ставилася до їхньої родини, з величезною повагою завжди", - зазначила Доротюк.

Доротюк висловилася про скандал з Анатолічем (скріншот)

При цьому вона пояснила, що має власну позицію, яку відкрито висловлює. Але при цьому журналістка не розуміє, чому ситуація з Анатолічем переросла у скандал.

"Я не розумію, коли облизуються на росіян, навіть якщо вони хороші. Це моя позиція, я маю право на власну точку зору, все. Я маю право її висловлювати. Я нікого не ображала, я просто сказала, що я покликала людину на інтерв'ю, людина відмовила, не прийшла. Навіщо з цього було роздувати якийсь скандал, я так і не зрозуміла", - пояснила блогерка.

Скандал Анатоліча та Доротюк - з чого усе почалося

У лютому цього року журналістка брала інтерв'ю у співачки Аліси Тарабарової та пригадала про Анатоліча, який у своїх соцмережах висловився щодо росіянина Юрія Дудя. Доротюк зазначила, що до цього планувала поспілкуватися з ведучим, але той потім відмовився.

На ці слова гнівно відреагувала дружина Анатоліча. Юла писала, що її чоловік лише висміював інтерв'ю, яке Дудь брав у путініста Оскара Кучери.

Юла про скандал із Доротюк (скріншот)

"Він не захоплюється Дудем! Відповідай за свої слова! Де він називає Дудя "геніальнішим"?" - заявляла обраниця Анатоліча.